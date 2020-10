HELE TOPPETASJEN: Fritzners gate 10 er blitt omtalt som Norges fineste leilighet, men ikke så fin at noen ville betale 75 millioner. Kjøper strakk seg til 60 millioner, hvilket likevel gir gevinst til Peder Rye Lier.

HELE TOPPETASJEN: Fritzners gate 10 er blitt omtalt som Norges fineste leilighet, men ikke så fin at noen ville betale 75 millioner. Kjøper strakk seg til 60 millioner, hvilket likevel gir gevinst til Peder Rye Lier. Foto: Finn.no

Peder Rye Lier (32) har eiendom som en del av genene. Men planen om å kjøpe, pusse opp og selge en stor toppleilighet i rikmannsstrøket Gimle i Oslo gikk ikke helt etter planen. Rye Lier ville ha 75 millioner for leiligheten. Endelig pris havnet bare så vidt over 60 millioner.

Boligflippingen ble følgelig ikke så episk som bryllupet hans ble beskrevet som i motemagasinet Vogue. Dog kom han godt ut av det.

Rye Lier er arving etter at familien hadde eiendom som ble utviklet i samarbeid med Stor-Oslo Eiendom. I 2018 giftet han seg med en annen eiendomsarving, Phoebe Hveem i Venezia i et bryllup som skal ha kostet 10 millioner kroner.

LANDET PÅ BENA: Eiendomsarving Peder Rye Lier har brukt tre år på å selge en toppleilighet på Gimle. Nå har han solgt etter kraftig oppussing - med gevinst. Foto: Privat

Ribbet og pusset opp

Rye Lier kjøpte i 2015 hele toppetasjen i Fritzners gate 10. Eiendommen går over tre plan med Peder Paus og Tove Kvammen Midelfart som naboer under. Rye Lier gikk hardt til verks, ribbet hele leiligheten helt inn til bæringen, og bygget opp alt med den høyeste standarden på alt av materialer.

Eiendomsarvingen rykket så ut i markedet med en prislapp på hele 75 millioner kroner for den 250 kvadratmeter store leiligheten. Prisen ville gitt nordisk rekord hva gjelder kvadratmeterpris, men ingen har villet betale slike summer.

Rye Lier skal tidligere ha takket nei til bud omkring det som nå er blitt salgsprisen, men nå har han måttet bite i det sure eplet, og akseptere en pris på bare såvidt over 60 millioner kroner.

Betalte 30 millioner

Mangel på heis har vært et av ankepunktene ved leiligheten, men det skal ha foreligget rammetillatelse for å montere heis i løpet av 2020. Fortsatt er det ikke heis i bygget, men det skal fortsatt ligge i planen.

Peder Rye Lier avviser overfor Finansavisen at leiligheten er solgt, men Finansavisen har sikre kilder på det motsatte.

Selv betalte Rye Lier 30 millioner kroner for leiligheten som ble kjøpt gjennom aksjeselskapet Fritzners gate 10. Det er ingen tvil om at oppussingen har kostet Rye Lier store summer. Dog er det vanskelig å bruke mer enn 10–15 millioner.

Selv om han ikke får like stor gevinst som ønsket, hersker det liten tvil om at eiendomsarvingen tjener et tosifret millionbeløp.

Rye Lier og Hveem kjøpte i fjor høst en eiendom i Fredriksborgveien 34 på Bygdøy for «rundt 34 millioner». Eiendommen er på 1,4 mål med en bolig på 320 kvadratmeter fra 1920.