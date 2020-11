Haugbo gård solgt for ukjent beløp

RASKT SALG: Haugbo gård i Asker ble ikke noen hyllevarmer i markedet for de dyreste boligene. En oppussing er imidlertid anslått å koste mellom 30 og 40 millioner kroner.

RASKT SALG: Haugbo gård i Asker ble ikke noen hyllevarmer i markedet for de dyreste boligene. En oppussing er imidlertid anslått å koste mellom 30 og 40 millioner kroner. Foto: Gard Setsaas

For en drøy uke siden skrev Finansavisen at den gamle herskapseiendommen Haugbo gård, ikke langt fra Skaugum i Asker, var til salgs for 35 millioner kroner etter å ha stått ubebodd i 40 år.

Etter at det tidligere salgsforsøket kollapset på grunn av landbrukshensyn i 2012, har bygningsmassen fra 1899 sklidd stadig lenger ned i dypt forfall.

– Du må nok doble prisantydningen før du er i mål. Jeg tipper at oppussingsarbeidet vil havne på mellom 30 og 40 millioner kroner. Men om eiendommen hadde vært 100 prosent strøken, hadde nok verdien vært svært nær 100 millioner, sa Erik Steen, partner i Aktiv Eiendomsmegling i Asker og Bærum.

1.786 kvadratmeter

Nå er altså eiendommen med 14,5 måls tomt og flere hus solgt. Men hva som ble prisen, vil ikke Steen si noe om. Ei heller hvem som er kjøperen.

– Nei, det kan jeg ikke kommentere, sier han.

– Ble det langt unna prisantydningen?

– Jeg kan ikke si noe om det, svarer Steen meget knapt.



Hovedhuset på gården har et bruttoareal på 1.786 kvadratmeter. Primærarealet utgjør 685 kvadratmeter. Med på kjøpet følger også låve, stabbur og en stor drengestue med to leiligheter.