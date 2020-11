DNB Eiendom tror oppturen fortsetter i boligmarkedet

Etter nok en måned med rekordsalg av boliger, tyder alt på at boligprisene fortsetter videre opp i oktober. Adm. direktør i DNB Eiendom, Terje Buraas, tror veksten kan bli opp mot 0,5 prosent.

Høy etterspørsel

- Nå har vi en situasjon i boligmarkedet hvor etterspørselen er større enn tilbudet. Dette kombinert med rekordlav rente taler for videre prisvekst også i oktober, selv om dette normalt er en måned hvor boligprisene synker. I fjor sank eksempelvis prisene med 0,8 prosent i oktober, sier Buraas i en melding.

DNB Eiendoms egne tall viser at det er solgt rundt 14 prosent flere boliger enn på samme tid i fjor. Buraas tror nå på videre prisvekst frem mot jul, og at aktiviteten i desember vil bli langt høyere enn hva som er vanlig i julemåneden.

- Vi avblåste sommerferien og fikk rekordhøy aktivitet i juli, nå tror jeg vi kan avlyse juleferien også. Utfordringen i dagens marked er ikke å få solgt sin gamle bolig, men å finne sin nye. Derfor tror jeg mange vil være aktivt på boligjakt også i desember, sier Buraas.

Prispress

Samtidig som det aldri tidligere har blitt solgt så mange boliger som i år, er antallet boliger til salgs lavt. Det gjelder også antall helt nye boliger, som igjen bidrar til ytterligere prispress i bruktmarkedet.

- Det er nå under 12.000 boliger for salg i Norge, noe som er langt under normalen. Da sier det seg selv at det i mange tilfeller blir tøff konkurranse om objektene som ligger ute. I Oslo selges tre av fire boliger til prisantydning eller over, og i Bergen er tilsvarende tall to av tre boliger. I landet som helhet selges nå 60 prosent av boligene til prisantydning eller over, sier Buraas.

I oktober var gjennomsnittsboligen i Norge åtte prosent dyrere enn på samme tid i fjor.