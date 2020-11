Boligprisene steg med 0,5 prosent i oktober 2020. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,1 prosent, ifølge ferske tall fra Eiendom Norge.

Boligprisene er nå 7,1 prosent høyere enn for et år siden.

– Boligprisene foresetter å stige i oktober, noe som er unormalt for denne tiden av året. Hvis denne trenden vedvarer ut året er sesongmønstret i det norske boligmarkedet med stigene priser i første halvår og synkende priser i andre halvår brutt, sier adm. direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Lauridsen peker på null-rente og økt etterspørsel som de største driverne.

– Tiltakene mot coronapandemien i kombinasjon med null-renten har gjort at etterspørselen etter bolig i Norge er blitt mye sterkere. Dette er synlig både i prisutviklingen, antall omsetninger og salgstiden. Og Norge er ikke alene om en slik trend. I mange byer og land verden over ser man den samme trenden. Vårt eget hjem er en trygg havn mot corona, sier han.

Pilene peker oppover for omsetningen

I oktober ble det solgt 10.045 boliger, noe som er 9,4 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2019. Så langt i år er det solgt 87.493 boliger, som tilsvarer 5,5 prosent flere enn på samme tid i 2019.

– Det er solgt rekordmange boliger sist måned i likhet med månedene etter at de strengest corona-tiltakene ble opphevet. I oktober øker også antall nye boliger på markedet i likhet med i september, sier Lauridsen.

Det ble lagt ut 10.017 boliger til salgs i oktober, noe som er 1,2 prosent flere enn i samme måned i 2019. Så langt i år er det lagt ut 91.611 boliger til salgs, noe som er 1,92 prosent færre enn på samme tid i fjor.

Omsetningstiden for å selge en bolig gikk også ned med to dager, til 46, fra tidligere 48. Oslo hadde kortest salgstid med 21 dager, mens Kristiansand er i andre enden av skalaen med 66 dager.

– Sterkt preget av corona

Carl O. Geving, adm. direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, mener markedet fortsatt er sterkt preget av corona.

Adm. direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving. Foto: Foto: Eivind Yggeseth

– Boligmarkedet er sterkt preget av en coronaeffekt, og prisutviklingen minner om 2016-nivå. Boligen er et nødvendig gode som får høy prioritet i nedgangstider. Pandemien har fått nordmenn til å sette enda større pris på en trygg og god bolig, og lave renter gjør det mulig for mange å betale mer for å oppnå dette. Paradoksalt nok kan den senere tids smitteoppblomstring forsterke denne trenden, mener Geving.

Geving forventer dempet etterspørsel, men er bekymret for byggingen av nye boliger i Oslo.

– På slutten av året forventer vi at etterspørselen dempes noe slik at omsetningsvolumene faller naturlig, men markedet vil være noe sterkere enn normalt de fleste steder. Det er liten grunn til bekymring for trenden nasjonalt, men større grunn til bekymring for den underliggende trenden i Oslo, sier han.

– Det har kommet få nybygde boliger ut i Oslomarkedet i 2020 og det ligger an til enda færre i 2021, legger Geving til.