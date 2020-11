Stalltips fra fem meglerhus

Onsdag 11. november presenterer Selvaag Bolig sine tredjekvartalstall. Ifølge TDN Direkt er det ventet at selskapet vil legge frem et resultat før skatt på 169 millioner kroner i tredje kvartal 2020, mot et resultat på 225 millioner kroner i samme periode året før.

Driftsinntektene ventes til 905 millioner kroner i kvartalet, opp fra 810 millioner kroner for et år siden. Det fremgår av estimater fra inntil fem meglerhus.

Fire av meglerhusene som var med i undersøkelsen valgte å gi en konkret anbefaling på aksjen. To analytikere anbefalte kjøp av aksjen, en anbefalte hold mens en analytiker anbefalte salg. Kursmålene varierte ifølge TDN Direkt fra 35 til 53 kroner.

Torsdag omsettes aksjen for 48,55 kroner, ned 1,7 prosent, noe som gir selskapet en markedsverdi på 4,5 milliarder kroner.

For litt over to uker siden kom nyheten om at Rolf Thorsen gikk av som administrerende direktør i Selvaag Bolig med umiddelbar virkning. Han ble erstattet av Sverre Molvik som adm. direktør.