Solon i minus

STOLLEKEN: Andreas Martinussen (bildet) er tilbake som adm. direktør i Solon Eiendom etter å ha jobbet litt for Ivar Tollefsen og hans Fredensborg.

STOLLEKEN: Andreas Martinussen (bildet) er tilbake som adm. direktør i Solon Eiendom etter å ha jobbet litt for Ivar Tollefsen og hans Fredensborg. Foto: Iván Kverme

Solon Eiendom solgte boliger for 717 millioner kroner i tredje kvartal.

Justert for eierandel inngikk «gamle» Solon Eiendom, nå omtalt som Solon Bolig, salgskontrakter for 50 boliger i tredje kvartal. Det var 28 færre enn i samme kvartal i fjor.

Selskapet har nå totalt 963 boliger under bygging, mot 379 på samme tid i fjor. Det inkluderer boliger bygget med eksterne samarbeidspartnere. 73 prosent av boligene under bygging er solgt, ned fra 83 prosent for ett år siden.

Må bokføre tap

I henhold til de pålagte IFRS-reglene, der boligene først inntektsføres ved overlevering, endte kvartalet med et tap på 55,2 millioner kroner før skatt.

Om man derimot benytter såkalt segmentsrapportering, der salgene bokføres fortløpende, øker driftsinntektene fra 257 til 403 millioner kroner, mens EBITDA ligger nokså flatt på drøyt 31 millioner.

I løpet av årets ni første måneder er driftsinntektene i Solon Eiendom redusert fra 1.260 millioner kroner i fjor til 823 millioner i år (iht. IFRS).

«Nyboligsalget har vært bedre enn forventet fra mai som følge av at hverdagen har blitt noe mer normalisert etter utbruddet av covid-19. Selv med en uavklart utvikling i smittetall, antas det i bransjen at et lavt rentenivå vil gi en fortsatt god etterspørsel etter boliger. Samtidig følger vi nøye med på utviklingen utover vinteren», heter det i kvartalsrapporten.

Solon Eiendom (Mill. kr) 3. kv./20 3. kv./19 Driftsinntekter 291,6 354,7 Driftsresultat -30,6 57,9 Resultat før skatt -55,2 22,1 Resultat etter skatt -43,1 17,2