OKTOBER: Salg og igangsetting av nye boliger for oktober Foto: Magnus Rørvik Skjølberg

Salget av nye boliger i oktober 2020 var 11 prosent under oktober 2019, mens igangsettingen av nye boliger var 2 prosent høyere, viser ferske tall fra Boligprodusentenes Forening.

– Aktivitetstallene for oktober viser et mer avdempet marked etter en litt oppløftende september, sier adm. direktør Per Jæger.

Hittil i år

Salget hittil i år er 10 prosent lavere enn i tilsvarende periode i 2019. Eneboliger er ned 5 prosent, småhus ned 6 prosent og leiligheter ned 15 prosent.

På tolvmånedersbasis er salget 10 prosent lavere enn i forrige tolvmånedersperiode.

Igangsettingen hittil i år er 9 prosent lavere enn i tilsvarende periode i 2019. Eneboliger er ned 17 prosent, småhus ned 13 prosent og leiligheter ned 2 prosent.

På tolvmånedersbasis er igangsettingen 14 prosent lavere enn i forrige tolvmånedersperiode.

Godt salg

Salget av nye fritidsboliger var godt i oktober. Salget hittil i år er 20 prosent høyere enn i tilsvarende periode i 2019. Igangsettingen hittil i år er 9 prosent lavere enn i tilsvarende periode i 2019.

På tolvmånedersbasis er salget av nye fritidsboliger 6 prosent høyere enn forrige tolvmånedersperiode, mens igangsettingen er 16 prosent lavere.

– Akkumulert salg av nye boliger hittil i år er likt med bunnåret 2010 som var i kjølvannet av finanskrisen. Akkumulert igangsetting hittil i år er den laveste vi har registrert siden vi startet målingene i 2010, sier Jæger.

Han viser til økende coronasmitte og nye nedstengingstiltak, og frykter at dette vil påvirke etterspørselen negativt, og at kommunene på nytt vil innføre særegne coronaregler som hindrer aktivitet på byggeplassene.

Jæger understreker at det vil forverre situasjonen ytterligere om boliglånsforskriften blir strammet inn som foreslått av Finanstilsynet.

– I sum vil dette kunne føre til kraftig fall i boligbygging og tilsvarende fall i sysselsettingen. Vi må huske at hver ny bolig gir en sysselsettingseffekt på 3,4 årsverk i verdikjeden, sier Jæger, og etterlyser lettelser for nye boliger og for førstegangskjøpere i boliglånsforskriften.