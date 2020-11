Måtte betale fire millioner ekstra for funkisbolig

SOLGT: Holmenveien 34A gikk 20 prosent over prisantydning.

SOLGT: Holmenveien 34A gikk 20 prosent over prisantydning. Foto: Google Street View

«Solgt» står det på annonsen av eiendommen i Holmenveien 34A i Oslo, som gikk 3,9 millioner kroner over prisantydning.

Eiendommen, med tomt på 1,5 mål og egen hybeldel, lå ute for salg til 19,8 millioner kroner, men gikk for 23,7 millioner, 20 prosent over prisantydning.

Over 100.000 pr. kvm.

Med en salgssum nesten fire millioner over prisantydning og primærrom på 224 kvadratmeter, tilsvarer dette en kvadratmeterpris på 105.804 kroner. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris i Vestre Aker ligger på 74.150 kroner.

Prisutvikling i området det seneste året ligger på 5,7 prosent.

Kjøpte for 13 millioner

Eiendommen ble sist omsatt i 2015, for 13 millioner kroner. Boligen, som er tegnet av arkitekt Bjart Mohr og ble oppført i 1967, er over to plan og har fem soverom.

Dagens eier har ifølge annonsen på Finn gjennomført betydelige oppgraderinger og boligen holder en gjennomgående høy standard.

Det lyktes ikke Finansavisen å få en kommentar fra Sem & Johnsen onsdag ettermiddag.