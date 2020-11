I etterkant av de ferske tallene oppgrader meglerhuset Selvaag Bolig fra hold til kjøp, ifølge TDN Direkt. Kursmålet spretter opp fra 50 til 57 kroner. Aksjen omsettes torsdag for 51,50 kroner, opp 1,18 prosent for dagen. Den har falt over 30 prosent dette året.

ABG Sundal Collier peker på at guidet volum for 2021 var langt høyere enn ventet, og tror på en inntjening pr. aksje på 5,05 kroner neste år.

Slik var tallene:

Boligtall fra Selvaag Bolig Boliger 3. kv./20 3. kv./19 Solgte enheter 178 159 Igangsatte enheter 196 174 Overleverte enheter 212 243 Ferdigstilte enheter 212 203

Selvaag Bolig (Mill. kr) 3. kv./20 3. kv./19 Driftsinntekter 706 810 Driftsresultat 99 228 Resultat før skatt 111 225 Resultat etter skatt 102 183