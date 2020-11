Allerede i sommer varslet leilighetseierne i Bogstadveien 30 et søksmål mot styret. Nå er søksmålet innlevert Oslo tingrett. Hele 28 saksøkere står oppført.

En av saksøkerne er kjendismegler og advokat Torbjørn Ek, som eier én leilighet i bygården. På listen finner vi også aksjeselskapet CR Bolig. Dette eies av Christian Ringnes direkte. Ringnes er også med via et annet selskap som er knyttet til Victoria Eiendom.

Et annet navn som dukker opp er Per-Kaare Svendsen, som er partner i Kvale Advokatfirma. Oslo Schakselskap er også med på søksmålet.

Mister boligene

Det var i sommer at Finansavisen fortalte historien om den betente striden om bygården i en av Oslos mest ettertraktede strøk.

Bogstadveien 30 består av 67 leiligheter og elleve næringslokaler som alle er eide gjennom aksjer i AS Bogstadveien 30 Byggeselskap.

Adressen har fremstått i boligmarkedet som en ordinær bygård med aksjeleiligheter. Leilighetene ble frem til i sommer omsatt på lik linje med andre aksjeleiligheter. Finansavisen intervjuet for eksempel pensjonisten Svein Terje Dybing som kjøpte sin leilighet for 6 millioner kroner for åtte år siden og nylig hadde fått en verdivurdering av megler på 9 millioner.

Samtidig har to eiendomsinvestorer kjøpt seg opp og fått kontroll på styreplassene. Odd Ekholt og Carl Erik Krefting eier 50,6 prosent av aksjene. Styret erklærte i notene til 2019-regnskapet at heretter «må selskapet for fremtiden fastsette alle utleiekontrakter etter markedsmessige prinsipper».

I praksis betyr det at boligeierne blir leietagere i den leiligheten de har kjøpt til markedspris.

Saksøkerne vil få tingretten til å fastslå at AS Bogstadveien 30 Byggeselskap er et boligaksjeselskap, ikke et ordinært aksjeselskap. Dette har stor betydning for hvordan beboerne skal behandles. Videre vil de bestride krav om husleie med tilbakevirkende kraft, som styret har utstedt. Saksøkerne vil også få retten til å slå fast at «leiefordelingsprinsippene ikke kan endres uten samtykke fra de aksjonærer som berøres av endringen». Også misbruk av flertallsmakten er et sentralt punkt. Til slutt går de til sak mot den dramatiske husleieøkningen som inntraff 1. august i år.

Motsatt syn

Carl Erik Krefting gikk kraftig ut mot påstandene i sommer, både i et eget intervju og gjennom et leserinnlegg som alle i styret hadde skrevet under på.

«De ber oss om å bryte norsk lov», uttalte Krefting.

Kjernen i saken, mener styret, er om eiendommen skal sees på som et ordinært aksjeselskap eller et klassisk boligaksjeselskap. Krefting og styret er opptatt av at Skatt Øst, selskapets revisor BDO og flere av landets fremste jurister på området har konkludert med at dette er et ordinært aksjeselskap. Også tingretten har i en dom fra 2018 konkludert med at Bogstadveien 30 Byggeselskap AS ikke er et boligaksjeselskap.

Så lenge selskapet er et ordinært aksjeselskap kan det heller ikke fakturere en normale, levelige felleskostnader til beboerne. Etter å ha brukt mye penger på advokater kunne styret fastslå at dette blir å betrakte som ulovlig utbytte til aksjonærene.

ADVOKAT OG MEGLER: Torbjørn Ek har tiår med erfaring fra boligmarkedet på Oslo vest. Han finner seg ikke i måten flertallsaksjonærene opptrer på. Foto: Iván Kverme

På motsatt side sitter beboerne som mener flertallsaksjonærene bruker jussen som et verktøy for å raide bygården.

«Dette er tyveri», uttalte pensjonisten Svein Terje Dybing til Finansavisen i sommer.

Torbjørn Ek og Christian Ringnes viser Finansavisen høflig videre til det innleverte søksmålet og advokat Håvar Wiik som representerer dem. Advokat Christian Reusch representerer de saksøkte. Han hadde ikke anledning til å kommentere saken i går. Krefting kunne heller ikke la seg intervjue, men poengterte følgende: «Det overraskende med stevningen er at det prosederes på at B 30 er et boligaksjeselskap, når det foreligger en klar Høyesterettsdom som fastslår at et selskap som B 30 ikke er et boligaksjeselskap.»