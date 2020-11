Mange frykter fall i boligprisene

– Vi har hatt en prisøkning over lengre tid. Når prisene har gått så bra som de har gjort i en så lang periode, kan prisene på ett eller annet tidspunkt gå ned igjen. Koronasituasjonen gjør at folk er blitt mer usikre rundt egen jobb og egen økonomi, sier forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea til Nettavisen.

Frykten for prisfall er størst hos de yngste. I undersøkelsen, som er gjort av Kantar for Nordea, svarer 45 prosent av de under 30 år at de frykter at boligprisene kan falle raskt.

Incedursun sier dette er fordi de unge ofte har plassert egenkapitalen sin i boligen.

– Det er derfor ikke veldig overraskende at unge har større bekymringer. De unge og nyetablerte er også de som er mest bekymret for en renteøkning, sier forbrukerøkonomen.

Tall fra Eiendom Norge viser at boligprisene ved utgangen av oktober var 7,1 prosent høyere enn for ett år siden. Prisoppgangen i Oslo var noe høyere, hele 9,5 prosent.

Boligkrakk kan oppstå når ubalansen mellom tilbud og etterspørsel er stor.

(©NTB)