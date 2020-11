Fotballproff vil ta rå boliggevinst

SJØNÆRT: Leiligheten Nordtveit-paret vil selge var svært tungsolgt gjennom 2018 og 2019 før den ble solgt for 23 millioner etter flere priskutt. Etter oppussing og styling selges den nå for 30 millioner.

SJØNÆRT: Leiligheten Nordtveit-paret vil selge var svært tungsolgt gjennom 2018 og 2019 før den ble solgt for 23 millioner etter flere priskutt. Etter oppussing og styling selges den nå for 30 millioner. Foto: Scott Kvitberg

Håvard Nordtveit håper å hente ut en boliggevinst på 7 millioner kroner bare åtte måneder etter at han kjøpte en leilighet til 23 millioner på Dyna Brygge på Tjuvholmen. Den 4. mars ble det tinglyst salg av front- og hjørneleiligheten til en pris på 23 millioner kroner.

Kjøper var Anna Berg Nordtveit, Håvard Nordtveits kone. Paret giftet seg på Husavik på Island i 2012, og Nordtveit uttalte til Dagbladet at «Hun har gitt mye av seg selv til meg. Jeg vil gi noe tilbake til henne».

SELGER LEILIGHET: Fotballspiller Håvard Nordtveit. Foto: Terje Pedersen

Finansavisen er ikke kjent med hvordan paret har organisert finansene, men det som er sikkert er at leiligheten nå er lagt ut for salg for 30 millioner kroner.

Dette er ingen kjempestor gratis lunsj Dag-Rune Kristiansen, Privatmegleren

Flere priskutt

Salget gjøres av Dag-Rune Kristiansen i Privatmegleren. Han skryter av «Lekker front-/hjørneleilighet. Påkostet kjøkken. Stor, solrik balkong og unik sjøutsikt. Heis, peis og 2 garasjer» i annonsen på Finn.

Selve leiligheten er på 150 kvadratmeter og ligger i fjerde etasje. Den har to soverom og store vindusflater som gir sol fra morgen til kveld.

Leiligheten ble omsatt for 17,3 millioner kroner i 2016 og forsøkt solgt for 25 millioner høsten 2018. Dette lyktes ikke, hvorpå prisen ble dumpet to ganger - sist i januar 2019 da den ble senket til 23 millioner.

Dyna Brygge 5, seksjon 16. Håvard og Anna Berg Nordtveit (1 / 10)

Dyrt nytt kjøkken

Fotballparet fikk da tilslaget på prisantydning. Nå har de skrudd opp prisen med syv millioner til 30 millioner.

– Det er gjort ganske mye. Det er påkostet et dyrt kjøkken og det er tatt en del overflater samt lyssystemer, og alt av dekorering og møbler følger med. Dette er ingen kjempestor gratis lunsj, sier eiendomsmegler Dag-Rune Kristiansen i Privatmegleren.

Det er snakket om at det kun er skiftet kjøkkenfronter, men dette avvises på det sterkeste av megleren.

– Jeg tror det er kjøkken til halvannen million kroner. Alt er revet ut og satt inn på nytt.

Nordtveit-paret har ikke bodd i leiligheten – kun kjøpt den og pusset opp.

– Tanken var å ha den som feriebolig, men nå har det vært mange gode off market-salg på Tjuvholmen som indikerer at kjøpergruppen virkelig er på plass om dagen, sier Kristiansen.

Nordtveitenes leilighet er imidlertid ikke den eneste muligheten. Det ligger en tilsvarende leilighet ute for salg. Denne ligger i 7. etasje og har prislapp på 27 millioner kroner.

52 landskamper

Håvard Nordtveit startet karrieren i 2007 for Haugesund som spilte i Adeccoligaen. Derfra fikk han fireårskontrakt med Arsenal til en overgangssum på 500.000 pund, som skulle stige til 2 millioner pund etter 40 kamper.

Men Nordtveit fikk ingen offisielle kamper for Arsenal, og ble lånt ut til Salamanca, Lillestrøm og Nürnberg før han fikk 152 kamper i Borussia München Gladbach i perioden 2011 til 2016. Senere har han gått til West Ham og Hoffenheim før han nå er utlånt til Fulham.

Nordtveit har 52 kamper for det norske A-landslaget, og scoret to mål.