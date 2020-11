Palass skal under hammeren - kan bli verdens dyreste

Beverly Hills er et av de mest fasjonable strøkene i USA, og i resten av verden forøvrig. Det er palasset med navnet Villa Firenze et bevis på.

Villaen skal under hammeren på en auksjon hos Concierge Auctions med en vanvittig prislapp på 160 millioner dollar, tilsvarende 1,45 milliarder kroner. Det vil gjøre boligen til den dyreste noen gang på en åpen auksjon, ifølge CNBC.

Milliardæren Steven Udvar-Hazy er eieren av boligen og la eiendommen ut for salg for første gang i 2018 for 165 millioner dollar. Den gang ble villaen ikke lagt ut på det åpne markedet.

SELGER: Steven Udvar-Hazy, amerikansk milliardær, forretningsmann og adm. direktør i Air Lease Corporation. Foto: Bloomberg

Villaen er den største i North Beverly Park og kan blant annet skilte med naboer som Denzel Washington, Eddie Murphy, Sylvester Stallone og Rod Stewart. Eiendommen har over 2.000 kvadratmeter boareal, tre gjesteboliger, 13 soverom og 17 bad.

I tillegg er det et svømmebasseng, bassenghus, tennisbane og turstier på eiendommen.

Den dyreste eiendommen som er solgt på en åpen auksjon er et herskapshus ved havet i Hillsboro Beach i Florida. Eiendommen på 3.000 kvadratmeter, kjent som Playa Vista Isle, ble notert for 159 millioner dollar i 2015. Den ble solgt i 2018 på en auksjon holdt av Concierge Auctions for 42,5 millioner dollar.