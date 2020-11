TRAVELT: Her et boligstrøk i engelske Bath.

TRAVELT: Her et boligstrøk i engelske Bath. Foto: Bloomberg

Antallet boligtransaksjoner i Storbritannia steg i oktober til det høyeste nivået på fire år, melder Financial Times og viser til tall fra HM Revenue and Customs.

Bykset ble drevet av sterkere etterspørsel og myndighetenes tiltak med å gi fritak fra en boligkjøpsavgift for å gjøre det enklere for coronarammede husholdninger å kjøpe seg bolig.

Veksten i antallet transaksjoner var i oktober på 13 prosent fra samme måned i fjor, og antallet er det høyeste registrert siden mars 2016.

Størst transaksjonsøkning har det vært i Skottland, på 26 prosent.

Grensen går ved 6 millioner

Det midlertidige fritaket fra boligtransaksjonsavgiften er gjeldende for boligkjøp til opp mot 500.000 pund, cirka 6 millioner kroner.

Det oppheves imidlertid etter 31. mars.



For boligkjøp til over en halv million pund, og opp mot 925.000 pund, kommer det en transaksjonsavgift på 5 prosent. For boligkjøp til mellom 925.000 og 1,5 millioner pund er avgiften på 10 prosent. Enda dyrere transaksjoner koster 12 prosent i avgifter.

Før unnslapp førstegangskjøpere transaksjonsavgiften ved boligkjøp til maks 300.000 pund.