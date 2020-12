Vil ha 25 millioner for Ugland-villa

– Dette er en helt unik eiendom, sjelden på Sørlandet, sier eiendomsmegler Gustav Sædberg i Privatmegleren Sædberg og Lian i Kristiansand til Finansavisen.

Eiendommen på Østre Kaldvell i Lillesand tilhørte avdøde skipsreder og investor Andreas Ove Ugland, som gikk bort et par dager før han ville fylt 65 år den 8. mars.

Nå selges herskapseiendommen med prisantydning på 25 millioner kroner. Eiendommen er sterkt preget av 1980-tallet med blant annet gullkraner, og vil trolig kreve storstilt oppussing.

– Eiendommen har både stor tomt, ligger usjenert, parkmessig hage med flott allé. Meget stort og ærverdig hovedhus. Boligen har mange rom og er velholdt, og så må du kanskje modernisere noe. I tillegg har den et anneks med store garasjer, av nyere standard, sier Sædberg.

Det dreier seg om en boligeiendom med boplikt, så det vil nok ifølge megleren ta litt tid før det skaper reell interesse.

– Dog har vi snakket med et par allerede, sier han.

25 MILL: Herskapseiendommen selges med prisantydning på 25 millioner kroner. (1 / 5)

Omsatt for 3 mill.

Eiendommen, med tomt på over 21 mål, ble overført i et skifteoppgjør til Andreas Ove Ugland i 2000 for tre millioner kroner. Hovedhuset, som går over tre fulle etasjer, samt loft, har blant annet flere stuer, flere bad, fem soverom, stort kjøkken, spa-avdeling og kjellerstue med en gigantisk bar.

– Hva vil du tro det kan koste å renovere boligen?

– Umulig å svare på. Noen gjør x og noen gjør y. Noen vil nok synes det er flott nok, mens andre ikke. Har du midler til å kjøpe denne eiendommen, tror jeg du også har midler til å ta dine egne valg.

– Hva er bakgrunnen for prissettingen? Hva har dere sammenlignet med?

– Det er ingen direkte sammenligninger, for denne er så unik. Det finnes ikke maken som denne i dette området, så langt jeg kan se. Den er verdsatt til det vi har gått ut med, ut fra de kvalitetene den har, sier Sædberg.

Formue: 900 mill.

Ugland, som døde på Cayman Islands, etter kort tids sykeleie, var shippinginvestor, bankmann, eiendomsinvestor og racerbåtfører fra Grimstad. Ifølge Kapital hadde han i fjor en anslått nettoformue på 900 millioner kroner.

Han satt blant annet med investeringer i næringseiendom og i Queensgate Bank & Trust. Andreas Ove Ugland var den ene av tre sønnene til skipsreder Andreas K. L. Ugland. Faren var sammen med sin bror Johan Jørgen Ugland hovedaksjonærer i Uglands Rederi fra 1960 til 1995.

Ugland satt blant annet som nestleder i styret i tankrederiet Nordic American Tankers, der Herbjørn Hansson er styreleder og adm. direktør.

De to har samarbeidet nært i en årrekke, blant annet om etableringen og oppbyggingen av shuttletankrederiet Ugland Nordic Shipping, som var børsnotert men som ble kjøpt opp av canadiske Teekay i 2001.

Tidligere har han vært styreleder i Ugland International Holding plc, som i sin tid var notert på London Stock Exchange. Han har også sittet i styret i bilskipssamseilingen Høegh Ugland Autoliners og i Buld Associates Inc. på Bermuda.