I disse byene er det dyrest å bo i leilighet

For en leilighet på 70 kvadratmeter, som er gjennomsnittsstørrelsen på en leilighet i de store byene, er bokostnaden på 90.503 kroner i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø.

I perioden fra 2010 til 2019 har bokostnadene for disse boligene økt med 24 prosent, og bokostnadene i 2019 er de høyeste gjennom hele perioden.

Fra 2018 til 2019 økte bokostnadene med 11 prosent, mens prisstigningen i samme periode var på 2,2 prosent. Rentekostnader, vedlikeholdskostnader og kommunale avgifter har økt mest det siste året.

– Bokostnadsindeksen viser en kraftig økning i bokostnadene, langt over prisveksten ellers i samfunnet. Vi forventer at politikerne og kommunene gjør det de kan for å hindre at vanlige folk får for høye bokostnader, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne.

Oslo dyrest

Det er stor variasjon i bokostnadene mellom byene. Oslo har de høyeste bokostnadene.

Oslo: 103.712 kroner

Trondheim: 85.148 kroner

Tromsø: 81.829 kroner

Bergen: 81.810 kroner

Stavanger: 72.250 kroner

Kristiansand: 70.475 kroner

– Forskjellen i bokostnadene er særlig knyttet til forskjeller i boligpriser og dermed rentekostnadene til husholdningene. Eiendomsskatt, kommunale avgifter og energikostnader varierer også mellom de store byene, sier Meyer.

– Det er viktig at politikere og andre kjenner til utviklingen i bokostnadene slik at det ikke blir for dyrt for vanlige folk å kunne eie sin egen bolig, sier Morten Andreas Meyer.

Prognosene for Bokostnadsindeksen viser en tydelig nedgang i bokostnadene for leiligheter i 2020. Dette skyldes nedgang i rentekostnader, energikostnader og eiendomsskatt. I 2021 ventes en videre nedgang i bokostnadsindeksen.

I 2022 og 2023 er det ventet en oppgang i bokostnadene.

Standard enebolig

Leilighetsindeksen er en del av Huseiernes bokostnadsindeks. Bokostnadsindeksen viser hvordan bokostnadene varierer mellom kommunene, og måler hvor mye det koster å bo og eie en enebolig på 120 kvadratmeter.

For en standard enebolig på 120 kvadratmeter summerer bokostnadene seg til 116.392 kroner for en husholdning. Det er 9.848 kroner mer enn året før.

Nyttig verktøy

– Formålet er å få bedre oversikt over hvordan bokostnadene for byleiligheter utvikler seg over tid. I de store byene er det flere leiligheter enn eneboliger, Meyer.

Han peker på at i Oslo eksempelvis er hele 72 prosent av boligmassen leiligheter.

– Derfor er denne leilighetsindeksen et nyttig verktøy, sier Meyer, om Bokostnadsindeksen, analysemiljøet Samfunnsøkonomisk Analyse har laget på oppdrag fra Huseierne.