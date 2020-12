Ny boliglånsforskrift kommer innen 15. desember

HVA GJØR HAN?: Mange frykter at boliglånsforskriften skal bli strammet inn. Finansminister Jan Tore Sanner (H) kommer snart med fasiten.

Den nye boliglånsforskriften er nå rett rundt hjørnet og Finansdepartementet bekrefter at den kommer innen midten av desember.

– Avgjørelsen om ny forskrift kommer før 15. desember, men vi vet ikke eksakt dato ennå. Vår anbefaling må godkjennes av regjeringen først, sier kommunikasjonssjef i Finansdepartementet, Therese Riiser Wålen.

Aktørene i boligbransjen er svært negative til en innstramming slik Finanstilsynet har foreslått. Tilsynet ønsker å gå ned fra 5 ganger til 4,5 ganger egen inntekt i gjeldsgrad, og halvere fleksibilitetskvoten fra 10 (8 i Oslo) til 5 prosent.

Tror ikke på endring

Selv med galopperende boligpriser, spesielt i Oslo, så tror ikke Nordea Markets at boliglånsforskriften vil strammes inn.

– Jeg blir kjempeoverrasket om de strammer til nå. Det er mye bedre at boligprisene går opp enn at de hadde gått ned, og kunne skapt en ordentlig negativ spiral for norsk økonomi, sier sjeføkonom Kjetil Olsen.

Fra oktober ifjor til oktober i år har boligprisene steget med 7,1 prosent i Norge og 9,5 prosent i Oslo. Eiendom Norge har tidligere varslet at vi kan se 10-tallet i 12-månedersveksten når boligprisstatistikken for november legges frem på torsdag.

OBOS-tallene som sjelden kan sammenlignes med statistikken fra Eiendom Norge, viser et fall i landet på 0,7 prosent og uendrede priser i Oslo i november.

– Jeg tror ikke den fortløpende boligprisutviklingen har noe å si, dette handler mye mer om langtgående tankerekker. Jeg tror innspillene og høringsrunden blir viktigere, og min erfaring er at Finansdepartementet hører på Norges Bank, sier Olsen.

Og sentralbanken har ikke anbefalt en innstramming nå.

«Å redusere maksimal gjeldsgrad fra 5 til 4,5 kan bidra til å redusere oppbygging av sårbarhet i husholdningssektoren. Samtidig vil en slik innstramming begrense kredittilgangen for mange husholdninger. Norges Bank mener den gjeldende regulering tar hensyn til denne avveiingen på en god måte, og mener at kravet til maksimal gjeldsgrad ikke bør endres nå.» Heter det i høringsuttalelsen fra Norges Bank.

Oslo-press

Sjeføkonom Kjetil Olsen mener videre at man ikke kan regulere et boligmarked med bakgrunn i et prispress i de mest attraktive områdene i Oslo.

– Nå kan man ikke uten videre sammenligne Oslo med andre metropoler, men det vil alltid være et jag om avkastning i Oslo, som i andre storbyer. Det er også veldig store prisforskjeller fra område til område, og vi må finne oss i at ikke alle kan bo innenfor Ring 1 og 2, sier sjeføkonomen.

Finanstilsynets nyeste boliglånsundersøkelse viser at den gjennomsnittlige gjeldsgraden hos låntagere som tok opp nye boliglån, har økt med 4 prosentpoeng fra 2019, og 20 prosentpoeng fra 2016. Olsen tror likevel tilsynet blir nedstemt, selv om mange deler bekymringen for gjeldsutviklingen.

– Det ligger i Finanstilsynets stillingsinstruks at de skal være bekymret. De skal ihvertfall ikke ha det på seg at de ikke har sagt fra, sier Olsen.