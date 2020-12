Har solgt 182 leiligheter for 936 millioner

Obos har solgt 182 leiligheter på Ulven i Oslo til eiendomsselskapet Quality Living Residential for 936 millioner kroner. Boligene skal leies ut til det voksende bedriftsmarkedet i området.

– Siden leilighetene vi bygger på Ulven primært blir borettslagsleiligheter, ønsker vi et utleiekonsept med høy kvalitet i området velkommen. Salget av Ulven Vest til én aktør gjør at prosjektet blir gjennomført raskt, dermed kortes byggeaktiviteten ned for de som allerede bor i området, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i Obos.

Prosjektet på Ulven vil få park- og torgarealer i umiddelbar nærhet, underjordisk parkering og bilfrie gatetun. Etter planen skal boligene i Ulven Vest stå klare til innflytting våren 2023. Totalentreprenør er Team Veidekke.

– Planen er å leie ut boligene til ansatte tilknyttet den planlagte kunnskapsparken Construction City og andre kompetansebedrifter i område, sier Baard Schumann.

Schumann etablerte Quality Living Residential i 2018. Formålet til selskapet er å investere i utleieprosjekter. Egenkapitalen i selskapet er kommitert av blant andre Oslo Pensjonsforsikring, Baumann-familien, Wenaas Kapital og Eidissen Consult.

Pareto Securities og SEB har bistått med strukturering av transaksjonen.