Mener de sterke boligprisene øker presset på Norges Bank

ØKER PRESSET: Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank minner om at boligmarkedet er betydelig strammere enn hva Norges Bank har lagt til grunn i sine prognoser.

ØKER PRESSET: Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank minner om at boligmarkedet er betydelig strammere enn hva Norges Bank har lagt til grunn i sine prognoser. Foto: Sturlason

Tall fra Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no viste i dag at boligprisene falt 0,1 prosent fra oktober til november, mens den sesongjusterte oppgangen kom inn på 0,8 prosent.

Dette er første nominelle fall i boligprisene på åtte måneder, men prisutviklingen er fortsatt sterkere enn normalt og sesongjustert steg prisene for syvende måned på rad.

– Ikke tatt juleferie ennå

Prisutviklingen skjer attpåtil på rekordvolumer, og vedvarer veksten i antall omsetninger og antall boliger lagt ut for salg, vil vi ifølge Eiendom Norge kunne passere 100.000 transaksjoner og 100.000 boliger lagt ut for salg i 2020.

– Boligmarkedet har ikke tatt juleferie ennå. Aktiviteten er høy, og vi har god pågang av kunder som ønsker finansieringsbevis og som realiserer dem. Likevel opplever vi få tilfeller hvor budrunder tar helt av, og de fleste boliger går rett rundt takst, sier leder for personmarkedet i Nordea Norge, Randi Marjamaa, i en kommentar til Finansavisen.

Hun påpeker videre at boligmarkedet i et normalår stilner utover i desember, men 2020 har vært alt annet enn et normalår, og både DNB Eiendom og Nordvik spår høytrykk frem til jul.

En mykere boliglånsforskrift

I DNB Markets understreker makroøkonom Oddmund Berg at den sesongjusterte oppgangen i november på 0,8 prosent er godt over Norges Banks prognose på 0,3 prosent.

«Selv om tall for tredje kvartal viste at husholdningens disponible inntekter har kommet ned, kan mindre strenge reguleringer av bankenes fleksibilitetskvote hjelpe til med å forklare den vedvarende, sterke boligprisveksten», skriver han i en oppdatering.

NBBLs sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes var inne på det samme i går.

I en analyse tidligere denne uken utelukket DNB Markets ikke at Norges Bank kan heve renten allerede neste år hvis boligprisveksten fortsetter, og kommer på toppen av en gjeninnhenting i norsk økonomi etterhvert som coronavaksinene forhåpentlig rulles ut.

– Økt press på Norges Bank

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank påpeker også at boligmarkedet er betydelig strammere enn hva sentralbanken la til grunn i pengepolitisk rapport i september (4,9 prosent på årsbasis, mot 7,8 prosent ifølge Eiendom Norges tall).

«Boligmarkedet legger derfor et økende press på Norges Bank for å starte prosessen med å normalisere rentene tidligere enn signalisert (tredje kvartal 2022)», skriver han i en kommentar.

«Fortsatt er igangsettingstallene for nye boliger relativt beskjedent. Det tyder på at markedet vil holde seg stramt også til neste år», legger Jullum til.

Han minner om at lavere renter har gitt større betalingsevne for boliger, noe som har ledet til «friske budrunder mange steder».

Antyder svakere prisvekst

I Handelsbanken trekker seniorøkonom Marius Gonsholt Hov frem at effekten på boligprisene av rentekutt normalt tas ut ganske raskt.

«Med dette i mente venter vi et svakere prismomentum utover i 2021. Og vi merker oss at de siste omsetningstallene kan ha begynt å peke i den retning. Balansen mellom tilbud og etterspørsel – målt ved antall boliger til salgs i markedet vs. faktiske transaksjoner – er i ferd med å bli litt mindre stram, noe som signaliserer svakere prisvekst i månedene fremover», skriver han i en oppdatering.

– Prioriterer boligkjøp høyt

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), Carl O. Geving, peker først og fremst på at aktiviteten i boligmarkedet er svært høy for årstiden å være.

– Samtidig er prisutviklingen sterkere enn normalt, og det er lite som indikerer at boliginteressen vil avta. Utviklingen bekrefter vår analyse av boligmarkedet i coronaåret 2020. Folk flest har fått bedre økonomi som følge av lave renter, og nordmenn prioriterer boligkjøp høyt under pandemien, sier han i en kommentar.

Geving minner også om at lageret av usolgte boliger i ferd med å reduseres, etter et år med høy omsetning i bruktmarkedet og lav boligbygging.

– Våre medlemmer melder om moderat ordreinngang over store deler av landet i forhold til den høye omsetningen. Oslo-markedet er særlig presset, og det ligger til rette for relativt sterk konkurranse og prispress i månedene som kommer, fortsetter NEF-direktøren.