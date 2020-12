AF Gruppen skal bygge på Klosterøya

AF Gruppen har gjennom datterselskapet Beetonmast inngått en avtale med Klosterøya Vest om bygging av et nytt byggetrinn på Klosterøya i Skien. Det opplyser selskapet i en børsmelding mandag.

Avtalen er en totalentreprise og har en verdi på 190 millioner kroner.

Klosterøya Vest BT4 består av totalt 69 leiligheter fordelt på tre bygg over et underliggende garasjeanlegg. Avtalen omfatter to byggetrinn og skal være tatt forbehold om tilstrekkelig forhåndssalg før igangsetting.

Bak Klosterøya Vest står eiergrupperingen Conceptor Bolig, Skien BBL, Betonmast Eiendom og Multifag. I en samspillsperiode har representanter fra alle eierne, arkitekter, byggherrens rådgivere samt Betonmast Telemark som totalentreprenør vært med.