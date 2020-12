Tar 100 millioner i tap på luksusleilighet

– Dette er det beste kjøpermarkedet jeg har sett. De smarte kjøperne utnytter det, sier eiendomsmegler Ryan Serhant, som var ansvarlig for salget av leiligheten, til CNBC.

Leiligheten på «Billionaires’ Row» har blitt lagt ut for 22,5 millioner dollar, like under 200 millioner kroner. Det er 12 millioner dollar, eller over 100 millioner kroner, mindre enn den ble kjøpt for i 2014. Den gang var prisen på 34 millioner dollar.

Overdådig luksuriøs

Leiligheten er på 418 kvadratmeter og ligger i «One57»-bygget i 157 West 57th Street på Manhattan, ifølge Olshan Luxury Market Report som følger eiendomssalg på Manhattan.

Luksusleiligheten lå i 58. etasje, hadde tre soverom og 4 og et halvt bad, med stor stue og kjøkken i åpen løsning med utsikt til Central Park. Leiligheten har vært på markedet i mer enn seks måneder, og ble først lagt ut for 24,8 millioner dollar, før den falt til 22,5 millioner.

Hva leiligheten til slutt gikk for er ikke kjent, og eiendomsmeglerne vil ikke kommentere pris eller hvem som har kjøpt, annet enn at det «New Yorkers» som har kjøpt den.

– De er lokale og er over seg av begeistring for å kjøpe et luksushjem til rabattert pris, sier Serhant.

Billionaires' Row på Manhattan, New York. One57 er den tredje høyeste skyskraperen på bildet. Foto: Dreamstime

165 millioner i tap

I 2014 var One57 kongen av Billionaires’ Row og raget med sine 305 meter høyt over konkurrentene. Bygningen hadde eget privat treningssenter, kunstatelier og femstjerners hotellet Park Hyatt i de 18 laveste etasjene.

Penthouse-leiligheten ble i 2014 solgt for 100,5 millioner dollar – like over 875 millioner kroner – til tech-milliardæren Michael Dell.

En annen leilighet i 88. etasje ble solgt i mai for 28 millioner dollar (nesten 250 mill. kr) – 19 millioner dollar mindre enn den ble kjøpt for i 2014. Det tilsvarer et tap på over 165 millioner kroner.