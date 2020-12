FREMSKYNDER BEHOVET: – Den høye boligprisveksten fremskynder behovet for renteoppgang, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL.

SSB oppjusterer boligprisprognosen og anslår renteoppgang fra midten av neste år.

– Den høye boligprisveksten fremskynder behovet for renteoppgang, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL, ifølge en melding.

SSB anslår nå at boligprisene vil stige med 3,9 prosent i årsgjennomsnitt i 2021, for deretter å stige med 3,7 prosent i både 2022 og 2023.

Hyppigere økning

SSB holder på sine tidligere anslag om renteoppgang fra midten av 2021. Renteøkningen vil imidlertid komme noe hyppigere enn tidligere anslått. Historisk sett vil likevel renten være lav i hele prognoseperioden.

Vårens rentekutt og oppmykning av boliglånsforskriften satte fyr på boligmarkedet, tross et historisk økonomisk tilbakeslag. Boligprisene har på landsbasis steget nesten åtte prosent det siste året. Det betyr at gjennomsnittsboligen kostet om lag fire millioner i november, 320.000 mer enn den gjorde for bare ett år siden.

Og høy boligprisveksten gjør det vanskelig å spare til bolig. Bare egenkapitalkravet på 15 prosent har for gjennomsnittsboligen økt med 48.000 det siste året, eller 4.000 kroner i måneden.

– Å spare til et bevegelig mål er krevende, sier Frengstad Bjerknes.

Han mener videreføringen og fjerning av de midlertidige unntakene i boliglånsforskriften vil trolig bidra til å dempe veksten i boligprisene framover.

– Men med en vaksine på trappene og god etterspørsel i store deler av norsk økonomi så støtter vi SSBs analyse om raskere renteoppgang enn det Norges Bank har kommunisert, sier Frengstad Bjerknes.