Sem & Johnsen legger ned småkontorene i Oslo

– Vi er snart i 2021. Kundene går ikke til den lokale meglerbutikken for å se på eiendomsannonser lenger. De søker på nett. Møteplassen er på visninger og hjemme hos folk. Vi stenger derfor ned de lokale kontorene, sier Christoffer Askjer, daglig leder i Sem & Johnsen.

Han mener eiendomsmeglerne er gammeldagse, og sier det er en konservativ næring som henger etter resten av samfunnet.

Nå samles Sem & Johnsens rundt 70 ansatte i Oslo på 1.230 kvadratmeter i fjerde etasje på Aspelin Ramm og Storebrands nye kontorlokaler i Vika. Før har selskapet hatt kontorer på Frogner, Ullevål, Bekkestua og i Vika.

– Det er over ti år siden vi fikk besøk av kunder i lokalene våre. Kundene etterspør ikke butikker på gateplan lengre, og eiendomsmegleren bruker mye av tiden utenfor kontoret. Det er heller ingen gode grunner til at vi skal være spredt på flere lokasjoner. Våre lokaler er ikke et møtested for kunden, men en prestasjonsarena for våre ansatte, sier Askjer.

Han mener at dette også øker muligheten for personlig og faglig utvikling.