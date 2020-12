Nyboligsalget opp 23 prosent - frykter langsiktige konsekvenser

BEKYMRET: Per Jæger er bekymret for lav aktivitet i boligmarkedet.

BEKYMRET: Per Jæger er bekymret for lav aktivitet i boligmarkedet. Foto: NTB

Salget av nye boliger i november steg med 23 prosent sammenlignet med 2019 (som var uvanlig svakt), ifølge en pressemelding fra Boligprodusentenes Forening.

Salget er hittil i år ned 7,5 prosent mot fjoråret. På tolvmånedersbasis er salget 5 prosent lavere enn i forrige tolvmånedersperiode totalt. Nyboligsalget ble rammet langt hardere enn salg av brukte boliger da coronapandemien satte inn i våres.

Det ble sist måned igangsatt 27 prosent færre nye boliger enn i november 2019. Igangsettingen hittil i år er 11 prosent lavere enn i tilsvarende periode i 2019. På tolvmånedersbasis er igangsettingen 14 prosent lavere enn i forrige tolvmånedersperiode totalt.

Adm. direktør Per Jæger i Boligprodusentene. Foto: Ivan Kverme

– Etter veldig svakt salg i vår, har utviklingen bedret seg noe etter sommeren. Salget for perioden januar til november ligger nå på samme nivå som i 2010 som var i kjølvannet av finanskrisen. For igangsettingen ligger vi for samme periode 10 % under bunnåret 2010, sier Per Jæger, adm. direktør i Boligprodusentenes Forening.

Han er bekymret for at aktiviteten vil bli lav i 2021, og frykter alvorlige konsekvenser på lang sikt. Han tror lav tilførsel av nyboliger vil skape prispress og utelukke flere fra markedet. Jæger etterlyser tiltak for å stimulere bygging av boliger, men opplever at det motsatte skjer.

Han peker på disse punktene i pressemeldingen:

• «Storbyene Oslo og Bergen har nedprioritert boligbygging de siste årene. De har ikke regulert nok nye områder for boligbygging. De har også innført mange og detaljerte krav i byggesaken som fordyrer og forsinker byggeprosessen».

• «I mange distriktskommuner hindrer boliglånsforskriften utlån til nye boliger, og forsterker demografiutfordringene som Norman-utvalget viser til».

• «Finanstilsynet strammer nå inn utlånskriteriene og klassifiserer alle nye boligprosjekter som “spekulative investeringer” med høyere risikovekting. Dette vil gjøre det mye vanskeligere å finansiere nye boligprosjekter».

Mest bekymret virker ekspertene å være for Oslo-området.

– Det er særlig bekymringsfullt at igangsettingstakten av nye boliger er så lav i Oslo-regionen da det erfaringsvis fører til ubalanse og press på boligprisene, sier adm. direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

PS! Salget av fritidsboliger steg med 27 prosent i november sammenlignet med samme måned i fjor.