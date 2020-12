– Det er boligkjøperne som må ta regningen for dette

Finanstilsynet lanserte i forrige uke nye regler for lån til boligprosjekter. Finansiering av eiendomsprosjekter skal regnes som «høyrisiko», og dermed ha en risikovekt på 150 prosent.

Det betyr at boligbyggere nå må ha 50 prosent mer egenkapital enn tidligere, og ifølge NBBL (Norske Boligbyggelags Landsforbund) gjelder dette både nye og allerede innvilgede lån.

– Finanstilsynets strenge fortolkning av EU-regelverket rammer de såkalte standardbankene fordi bankene må vurdere lån til boligprosjekter som høyrisikoengasjementer selv om 100 prosent av leilighetene er solgt, sier NBBL-direktør Bård Folke Fredriksen i en pressemelding.

Vil få tilsynet til å snu

Ifølge direktøren vil dyrere lån strupe boligbyggingen, særlig i distriktene der standardbankene spiller en viktig rolle. Han er klar på at boligkjøperne til slutt vil sitte igjen med regningen.

NBBL går ifølge meldingen nå sammen OBOS, Finans Norge og Norsk Eiendom et forsøk på å få Finanstilsynet til å snu i denne saken.

– Finanstilsynet vil hevde at deres tolkning av regelverket er gjort som følge av EØS-avtalen, og at de ikke har noe valg. Regjeringen må nå avklare det nasjonale handlingsrom sett i lys av at Norge har allerede strenge og velfungerende krav, sier Fredriksen.

– Det er bred enighet om at det er behov for å øke takten i boligbyggingen. Regjeringen må sørge for at de nye regelendringene ikke sparker beina under dette, fortsetter han.