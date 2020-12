Eiendom Norge tror på 7,5 prosent prisvekst

Overfor Dagens Næringsliv uttaler administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge at renten, som i år, vil være den sentrale driveren i boligmarkedet neste år.

– Til tross for dette tror vi at reiserestriksjonene i kombinasjon med nullrenten øker etterspørselen etter bolig i Norge, noe som gir høyere boligpriser, sier Lauridsen.

Han understreker at det er et usikkerhetsmoment om Norges Bank vil heve renten tidligere enn antatt på grunn av sterk vekst i boligprisene.

Av storbyene spår Eiendom Norge at Oslo vil få den største prisveksten med 9,5 prosent. Så følger Bergen med 6 prosent, Trondheim med 5 prosent og Stavanger med 4,5 prosent. Dermed ligger alle de sistnevnte under totalen for landet.

