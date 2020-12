Selvaag Bolig kjøper tomter til 420 boliger

Selvaag Bolig har kjøpt tre tomter i Oslo og Stockholm som til sammen vil gi om lag 420 boliger. De første boligene vil kunne være klare for salg i 2021/2022, fremgår det av en pressemelding fra selskapet onsdag.

Tomtene er Lilleakerveien 47 i Oslo Vest som kan gi om lag 150 boliger med salgsstart i 2021/2022. Selvaag har også kjøpt tomter ved Slakthusområdet og Årstafältet i transformasjonsområdet Söderort i Stockholm. Disse vil gi mellom 150 og 120 boliger.

– Vi har solgt boliger i høyt tempo i fjerde kvartal og forventer at det vil fortsette fremover. Selv om vi har en solid tomtebank jobber vi derfor kontinuerlig med å kjøpe attraktiv utviklingseiendom spesielt i Stor-Oslo og Stockholm. Det er et stort behov for nye boliger i begge byene som er drevet av høy befolkningsvekst og urbanisering, samt at det er bygget for lite over tid, uttaler adm. direktør Sverre Molvik i pressemeldingen.

– Prosjektet i Lilleakerveien vil komme først og vi forventer salgsstart mot slutten av 2021 eller tidlig i 2022. Det foreløpige prosjektet spenner over åtte eiendommer på til sammen 10 mål med leiligheter og næringslokaler, legger Molvik til.