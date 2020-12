Største boligprishopp på seks år

Boligprisene i Storbritannia steg raskere enn ventet i desember, noe som ga den største årlige økningen på seks år. Veksten blir drevet av skatteinsentiver og en appetitt for større boliger på grunn av coronaviruset, sier finanshuset Nationwide.

Etter en vekst på 0,9 prosent i november, steg boligprisene med 0,8 prosent i desember. Dette første til at prisene er opp 7,3 prosent sammenlignet med året før – noe som er godt over prognosene i en måling foretatt av Reuters, som viste en ventet økning på 6,7 prosent.

Usikre utsikter

Etter at boligmarkedet mer eller mindre kollapset i starten av nedstengningen, har det vært en sterk vekst i etterspørselen etter å flytte, delvis drevet av et midlertidig fritak for kjøp av eiendom som varer ut slutten av mars.

Ifølge Nationwide står boligprisveksten i sterk kontrast til andre deler av økonomien, som kan være hardt rammet av coronatiltakene. Finanshuset sier derfor at utsiktene for boligprisene i 2021 er høyst usikre.

– Aktiviteten i boligmarkedet vil sannsynligvis avta i løpet av de kommende kvartalene, kanskje kraftig, hvis arbeidsmarkedet svekkes som de fleste analytikere forventer, sier sjeføkonom Robert Gardner i Nationwide.

Etterspørselen etter eneboliger i Storbritannia har økt mest, med en gjennomsnittlig økning på litt over 8 prosent de seneste 12 månedene, mens prisene på leiligheter hadde steget med 4 prosent, skriver Reuters.