Nybakt fembarnsmor jakter inntektstoppen

– Minstemann har fått plass i barnehagen i januar når jeg begynner i Sem & Johnsen. Nå er mannen min i pappaperm mens jeg var tilbake i jobben i DNB Eiendom i august etter ett års mammapermisjon, sier eiendomsmegler Kristine Grønn i DNB Eiendom Ullevål.

Grønn har jobbet som eiendomsmegler i DNB Eiendom siden 2002. Hun ledet avdelingen på Ullevål med ti meglere inntil hun gikk ut i mammapermisjonen. Fembarnsmoren har to barn hjemme på ett og syv år, og et barnekull med tvillinger på 21 år og eldstemann på 24 år.

– Selv om det ikke er våkenetter lenger med de eldste, vet alle som er mammaer at man er like mye mamma selv når de er blitt det man kan kalle voksne.

Jakter inntektstoppen

I en artikkel i Finansavisen 8. desember om eiendomsmeglere med høyest inntekt i fjor, viste oversikten at Fredrik Dyve tjente mest med 11,7 millioner kroner, etterfulgt av Geilo-megler Christian Haatuft med 7,8 millioner.

I oversikten må man ned til 8. plass for å finne Norges best betalte kvinnelige eiendomsmegler – Camilla Sem i Sem & Johnsen Eiendomsmegling tjente 3,6 millioner kroner.

Kristine Grønn blir fra januar kollega med Camilla Sem.

– Jeg har et sterkt konkurranseinstinkt, og da er et naturlig mål å sikte mot lønnstoppen blant kvinnelige meglere. Det er vel litt derfor de ansatte meg, sier Grønn.

Sikter mot 4 millioner

I Sem & Johnsen vil Grønn motta provisjonslønn av meglerprovisjonen fra salgsoppdragene. Meglerprovisjonen utgjør normalt 1 prosent av eiendommens salgssum. Grønns lønnskompensasjon er 40 prosent av meglerprovisjonen.

– Målet mitt er å oppnå en meglerprovisjon på 10 millioner kroner. Da vil jeg motta en lønn på rundt 4 millioner.

I 2018, da Grønn tjente 3,5 millioner kroner i DNB Eiendom, dro hun inn 8,26 millioner kroner i meglerprovisjon til selskapet. Det året solgte hun 114 boliger samtidig som hun var sjef for Ullevål-kontoret.

– Boligprisene har steget litt på to år og jeg jakter flere oppdrag når jeg går over til Sem & Johnsen uten personalansvar, så jeg tror inntektsmålet er helt realistisk for neste år.

Millionlønning som gravid

De tre–fire siste månedene av 2018, da Grønn tronet øverst på inntektstoppen blant kvinner og menn i DNB Eiendom, gikk hun gravid med sitt femte barn.

Året etter, da Camilla Sem tjente 3,6 millioner kroner ifølge skattelistene, hadde Grønn en inntekt på 2,5 millioner, hvor over halve året var mammapermisjon.

– Jeg hadde en voldsom portefølje inn mot fødselen 15. juni i fjor, og solgte de to siste eiendommene rett før jeg fødte.

– Selv om jeg gikk høygravid var jeg blant meglerne med høyest omsetning frem til permisjonen, og dermed ble det en høy lønn på kort tid det året.

Tjente mer enn toppsjefen

Adm. direktør i DNB Eiendom, Terje Buraas, kom inn på en 17. plass blant eiendomsmeglere med høyest inntekt i fjor. Buraas' lønn var 2,3 millioner kroner i 2019. Han tjente dermed mindre enn kollegaen Kristine Grønn, som også rakk nærmere syv måneder i mammapermisjon i fjor.