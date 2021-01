Tror flere kan få byggenekt

Det er ennå ikke kjent hva som var årsaken til skredet i Gjerdrum i Viken, men Boligprodusentene tror det kan bli flere som får byggenekt i Norge i tiden som kommer.

VIL TA MER HENSYN: Per Jæger, adm. direktør i Boligprodusentene. Foto: Håkon Løtveit

– Flere kan bli nektet og bygge i faresoner og da da må kommunene finne alternative områder, sier adm. direktør i Boligprodusentene, Per Jæger.

Finansavisen har etterlyst nye tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). De lar vente på seg, men siste kartlegging i 2019 viser ifølge NRK at 13.600 har fått byggenekt på eiendommene sine på grunn av grunnforholdene.

Må ta hensyn

– Vi må jo ta hensyn til hvilke grunnforhold vi har når vi skal bygge, og det er viktig å bygge på god grunn, så det er kanskje andre områder vi må bygge på enn det vi har gjort hittil. Vi må tenke enda mer, bruke mer ekspertise og se på nye områder, sier Jæger.

– Er det blitt bygget for mye på typisk farlig grunn?

– Vi har antageligvis bygget på områder vi ikke burde bygget på, men når det gjelder kvikkleire så er det veldig sjelden sånn skjer. Mye er bygget på leire i Norge, og jeg tror ikke man skal fraflytte hele områder av den grunnen.



Det bor i dag 105.000 personer i 2.300 i kvikkleiresoner i Norge.

Bygger ved rasstedet

Utbyggeren Bonava har i desember hatt innflytting i sine nye boliger i Ask sentrum, og ferdigstiller flere i 2021, rett ved ulykkesstedet i Gjerdrum.

BYGGER 600 METER UNNA RASSTEDET: Arvid Steen, pressekontakt i Bonava. Foto: Håkon Løtveit

– Det første vi tenkte var om vi også var rammet av dette. Det er 600 meter unna rasstedet, men grunnforholdet under våre bygg er hovedsakelig fjell. Vi har ikke fått telefoner fra bekymrede beboere eller kjøpere, og det er altså ingen grunn til bekymring, sier pressekontakt i Bonava, Arvid Steen.

Boligprodusentene mener utbyggere må ta sitt ansvar, men at staten må kartlegge områdene.

– Vi må skaffe oss best mulig kunnskap, og det må være en offentlig oppgave. Også må vi bruke kunnskapen vi får på en ordentlig måte, og veie de ulike hensynene opp mot hverandre. Vi må jo sørge for at folk ikke dør i hjemmene sine, avslutter Jæger.