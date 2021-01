Gonsholt Hov: Det er utrolig hvor mye det hjelper med lave renter

ØYNER 4,5 PROSENTS VEKST: Årsveksten i boligprisene tok seg opp til nærmere 8 prosent i november, og med mindre vi skulle se et abnormt utslag i desember – noe Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets ikke tror – havnet boligprisveksten for 2020 rundt 4,5 prosent, regnet som årsgjennomsnitt. Foto: Are Haram