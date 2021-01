OBOS gjennomgår grunnforholdene på sine boligtomter

– Vi har kvittet oss med tomter før, hvor vi mener vi ikke kan bygge. For noen år siden solgte vi en tomt hvor vi skulle bygge 20 boliger, men droppet det da det var kvikkleire. Der tapte vi mye penger, men det var det tryggeste og beste å gjøre, sier konsernsjef i OBOS, Daniel K. Siraj.

Kjøperen av tomten valgte å bygge to istedenfor 20 boliger.

– Kjøper ble gjort kjent med hvordan forholdene var på stedet, sier Siraj.

Han utelukker ikke at et slikt salg kan skje igjen og OBOS gjør nå store grep for å sikre seg at OBOS' boliger står på trygg grunn.

– Vi gjennomgår selvfølgelig et betydelig antall prosjekter nå. For å være enda sikrere på at det vi har gjort er riktig, og der det er ekstra utfordrende, bestiller vi ytterligere kvalitetssikring av det som er planlagt. Gjerdrum-ulykken viser at det kan være behov for å sette inn ytterligere kontrolltiltak på enkeltprosjekter, før vi setter igang bygging, sier Siraj.

LETER ETTER SAVNEDE: Mandag ettermiddag er fortsatt tre personer savnet i skredulykken i Gjerdrum i Viken. Syv personer er bekreftet omkommet. Foto: NTB

Utfordrende grunnforhold

OBOS forvalter over 245.000 boliger og 4.600 boligselskap og er med det Norges største boligbygger. De seneste dagene er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) blitt nedringt av bekymrede folk som lurer på om de bor på farlig grunn.

OBOS mener det ikke er grunn til bekymring.

– Det skal være trygt å kjøpe bolig, selvfølgelig betyr det at byggene vi bygger skal stå på trygg grunn. Vi mener vi har god kontroll på dette og at alle våre boliger er trygge å bo i, men vi gjennomfører likevel en kartlegging, sier Siraj.

– Hvor har dere utfordrende grunnforhold?

– Utfordrende grunnforhold er det på noen steder, det er derfor vi har bestilt en gjennomgang for å få en mer helhetlig oversikt. Hvor er det kvikkleire og hvor er det andre utfordringer, og hvordan skal vi bygge for å løse dette på en trygg måte.

– Vi må kunne dokumentere at vi har bygget etter forskriftene og anbefalinger fra våre rådgivere i ferdigstilte prosjekter, og så må vi se om det er behov for ytterligere tiltak på nye prosjekter, fortsetter konsernsjefen.

Tar risiko

Regjeringen har varslet at de vil gå igjennom gjeldende byggeregler og det kan få konsekvenser for utbyggerne.

– Vi må ta denne risikoen når vi kjøper en tomt. Vi må bære kostnaden for at utbyggingen kan skje på en trygg måte og så må selvfølgelig kommunen også ta sin del av ansvaret med tanke på overordnet infrastruktur og sikring av områder utenfor våre tomter, sier Siraj.

– Tror du folk blir mer skeptiske til å bo på kvikkleire og i faresoner?

– At det blir en problematikk må vi forvente, og derfor må vi være i stand til å svare kundene på en god måte og bidra til trygghet, sier konsernsjefen.