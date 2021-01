– Dette vil nok få konsekvenser, som at nye byggefelt blir lagt andre steder enn man først hadde tenkt. Videre må man se på hva som er gjort på eksisterende områder, sier Carsten Pihl, forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseierne.

Skredulykken i Gjerdrum har krevd en rekke menneskeliv og gjort enda flere bostedsløse. Nå mener interesseorganisasjonen at det må sterkere lut til for å unngå lignende ulykker igjen.

– Det er eksempelvis en del bygg litt for lavt nede i strandsonen, og når vannet stiger og det blir våtere, så vil man kunne slite med å si at her blir det trygt å bo. Vi går nok inn i en periode hvor vi må flytte på befolkningen, uten at vi skal rope noe kjempevarsku, sier Pihl.

Han etterlyser nå mer ressurser til Norges vassdrags- og energidirektorat som får mange telefoner fra bekymrede beboere, slik at de kan kartlegge områder best mulig.

Mer penger

– Dette er en ulykke som er tragisk. NVE må få nok penger og kompetanse til å få lage kartene de trenger, sier Pihl.

– Vil folk bli mer skeptiske til å bo i slike faresoner?

– Ja, det tror jeg, sier Pihl.

Han understreker at man ikke vet hva som har skjedd i Gjerdrum, men at det kan tyde på at ting kan skje også når man har fulgt gjeldende retningslinjer.

– Man må være trygge på at det man gjør er riktig, uten at vi vet hva som har skjedd i Gjerdrum, så kan det vise seg at man har fulgt anbefalinger, men at det likevel ikke har holdt.

Verdifall

Det bor over 110.000 personer i kartlagte kvikkleiresoner i Norge. NVE driver nå en pågående kartlegging og tallet kan dermed være enda høyere. Hvis det kommer strengere byggeregler og folk blir mer skeptiske til typiske faresoner, så kan også boliger falle i verdi.

– Det er et kjempedilemma at man kan ende opp med verdier som blir borte, fordi boligene kanskje blir mye vanskeligere å selge. Vi må ta den problemstillingen når vi kommer dit og undersøke hvor stor andel av befolkningen det er snakk om, sier Pihl i Huseierne.

KAN PÅVIRKE ETTERSPØRSEL: Stipendiat i boligmarkedsøkonomi ved NMBU, Mari O. Mamre. Foto: NMBU

Mari O. Mamre er stipendiat i boligmarkedsøkonomi ved NMBU. Hun mener også skepsisen i befolkningen kan gi utslag.

– Det er god grunn til å tro at boligmarkedet vil bli påvirket av kvikkleireskredet i Gjerdrum. Vi ser ofte negative etterspørselsreaksjoner i boligmarkedet som følge av lavere tilflytting og utflytting grunnet naturkatastrofer. Det kan gjelde flere steder i Norge, blant annet i kystområder hvor kvikkleireskred er vanligst, sier Mamre.