– Kan gi tøff kamp om drømmeboligen

– Et uvanlig lavt antall boliger for salg kombinert rekordlav rente, kan gi kjøperne tøff kamp om drømmeboligen i tiden fremover, sier Terje Buraas, adm. direktør i DNB Eiendom.

Utfordringen i hele høst og nå i inngangen på det nye året, mener han er det lave utbudet av boliger til salgs.

– Mange steder, ikke minst i Stor-Oslo, er etterspørselen langt høyere enn tilbudet og da presses prisene oppover. Jeg tror vi kan få en prisvekst på rundt 3 prosent i januar, og det er sterke tall selv i en måned hvor boligprisene normalt stiger, sier Buraas.

Rekordsalg

– Gjennom hele høsten ble det solgt rekordmange boliger, og ikke uventet fortsatte den sterke utviklingen også i desember. Det har faktisk aldri tidligere blitt solgt så mange boliger i en desember-måned som i fjor, sier Buraas.

Onsdag denne uken kommer fersk boligprisstatistikk fra Eiendom Norge, og sjefen for DNB Eiendom peker på at aktiviteten har vært langt høyere enn normalt, og at det ble «all-time high» i antallet omsetninger i årets siste måned var forventet.

Normalt synker boligprisene i desember, men når fasiten fra Eiendom Norge kommer, forventer Buraas en flat prisutvikling for landet, og kanskje opp rundt 1 prosent i Oslo.

– En spesiell situasjon

Ved inngangen til januar ligger det normalt 12.000–13.000 boliger for salg i Norge. I år er tallet rundt 9.000.

– Det er en spesiell situasjon, og jeg tror det kommer til å bli kamp om de mest attraktive boligene som legges ut for salg nå og i ukene fremover. Heldigvis melder meglerne om flere oppdrag inn som kan hjelpe noe, men utbudet er fortsatt rekordlavt og det er ikke mye drahjelp å hente fra nybyggmarkedet heller, sier Buraas.

Antallet nye boliger har gått kraftig ned det siste året, ikke minst i Oslo, hvor etterspørselen er høyest.

– Først og fremst har etterspørselen økt kraftig i løpet av det siste året, og det henger nøye sammen med den ekstremt lave renten. Når det er såpass mye billigere å eie enn å leie, ser vi at mange førstegangskjøpere kommer på banen, med eller uten hjelp av foreldre, sier Buraas.

Samtidig er det flere investorer i markedet som kjøper for å leie ut. Dermed «tappes» markedet for boliger da disse gruppene ikke har en bolig de skal selge.

– I tillegg har du alle de som nå har anledning til å kjøpe seg opp i markedet på grunn av den lave renten, for eksempel barnefamilier eller andre som trenger større plass. Når utbudet er så lavt som nå, er det heller ikke mange som tør å selge boligen før de kjøper ny, som igjen begrenser tilførselen av nye boliger i markedet, påpeker Buraas.

Øyner hett marked

Inntil vi får en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel og renten, må vi ifølge sjefen for DNB Eiendom leve med et hett boligmarked fremover, men mindre vi får en kraftig økning i arbeidsledigheten.

– Samtidig bør det reguleres for flere mindre leiligheter, særlig i Oslo hvor flere enn halvparten av innbyggerne er aleneboende, sier Buraas.

Han mener boligtilbudet i dag ikke samsvarer med det reelle behovet til befolkningen.

OBOS-prisene opp

Prisene på brukte OBOS-boliger i Oslo-området steg med 0,2 prosent i desember. Gjennomsnittsboligen kostet 69.497 kroner pr. kvadratmeter. Dette var niende måned på rad med prisvekst i hovedstaden.

På landsbasis var prisene uendret, med en gjennomsnittlig kvadratmeterpris på 59.989 kroner.

Oslo-prisene har de siste tolv månedene steget 16,7 prosent, mens de på landsbasis er opp 14,6 prosent. OBOS minner om at den sterke veksten må ses i lys av et uvanlig sterkt prisfall i desember 2019.