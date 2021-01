– Iferd med å bli en politisk fiasko

– Den lave boligbyggingen i hovedstaden er i ferd med å bli en politisk fiasko, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL.

Boligprisene har økt 8,7 prosent det siste året, ifølge Eiendom Norges prisstatistikk. Det er nesten dobbelt så bra som ekspertene spådde. Prisveksten var sterkest i Oslo med 12 prosent.

Bremser i 2021

Veksten på landsbasis er identisk med NBBLs prisstatistikk for borettslagsboliger, som viser en prisvekst på 8,7 prosent i 2020. Den sterke prisveksten i 2020 ble hovedsakelig drevet av rentekutt og oppmykningen av boliglånsforskriften.

– Vi forventer imidlertid at prisveksten bremser betydelig i 2021. Den økonomiske utviklingen tilsier en raskere renteoppgang. Samtidig er boliglånsforskriften strammet inn igjen. Dermed blir det færre som får lån uten å oppfylle kravene om 15 prosent egenkapital og maks belåning på fem ganger inntekt, sier Frengstad Bjerknes.

Innstrammingen blir tydeligst i det euforiske Oslo-markedet hvor bankene i størst grad har benyttet de midlertidige unntakene i boliglånsforskriften, mener han.

– Svært uheldig

På tross av forventninger om et roligere marked i 2021, mener NBBL at det er svært uheldig at boligbyggingen i Oslo har blitt halvert i løpet av få år.

– Den kraftige prisveksten etter at boliglånsforskriften ble lempet på, viser at etterspørselen etter høyere boliglån har vært der hele tiden, men at den blir holdt kunstig lav av boliglånsforskriften. Med så stor etterspørsel er det svært uheldig at det ikke bygges flere boliger. Boligpolitikk må rett og slett høyere på den politiske agendaen, sier Frengstad Bjerknes.

Unntaket: Oslo

Sjefen for Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, venter også avtagende prisvekst i store deler av landet, med unntak av Oslo.

– I Oslo vil imidlertid renteeffekten være sterkere og mer langvarig fordi lav boligbygging fører til tilbudsunderskudd og mer konkurranse mellom kjøperne. Derfor forventer vi en sterkere prisvekst gjennom året enn normalt i hovedstaden, sier Geving.