Sterkere desember enn i toppåret 2016

– Det ville være en dårlig nyhet om dette fortsetter, sier sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland.

Hun har kanskje ikke med seg alle landets boligeiere på det, men 12 prosents prisvekst i Oslo i 2020 og 8,7 prosent i landet er den sterkeste prisutviklingen siden 2016, og sjeføkonomen mener vi må ta gjeldsveksten på alvor.

– Den kan i verste fall føre til en ny finanskrise, hvis ringvirkningene kommer virkelig i gang med strammere forbruk og mislighold av bedriftsgjeld, Selv om det ikke er sannsynlig med det første. Det kan komme overraskelser i økonomien som vil drive rentene opp, sier Haugland.

BEKYMRET: Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets. Foto: Håkon Løtveit

Eiendom Norge la onsdag frem desembertallene for 2020. De viste den kraftigste prisveksten for denne måneden siden 2014, med uendret prisutvikling på landsbasis (0,8 prosent sesongjustert). Oslo er på høyden med toppåret 2016, med 1,9 prosents nominell vekst og 1,7 prosent korrigert for sesongvariasjoner.

Det er umulig å se for seg at prisveksten ikke skal fortsette. Vi tror ikke renten skal opp i år, og det er dermed duket for fortsatt solid prisvekst Kjersti Haugland, DNB Markets

Boligprisutviklingen By Seneste måned Sesongjustert Seneste år 5 år 10 år Kvm.pris (kr) Snittpris (kr) Oslo 1,9% 1,7% 12% 41,7% 107,4% 81.137 5.449.473 Bergen −0,3% 0,8% 8,5% 14,6% 51,6% 45.370 3.442.457 Trondheim −0,7% 1,8% 7,6% 15,7% 58,4% 48.721 3.786.988 Stavanger −1,1% 0,6% 5,2% 0,9% 9,5% 37.246 3.447.287 Tromsø −0,7% 0,7% 7,4% 19,6% 76,1% 49.385 4.195.356 Kristiansand −1,1% 0,6% 7,1% 13,6% 18,9% 32.700 3.231.527 Hele landet 0 0,8% 8,7% 27,5% 67,7% 44.099 3.749.888 Kilde: Eiendom Norge

Renten

Finansavisen har snakket med flere i boligbransjen som tipper fra 10 til 20 prosents boligprisvekst i Oslo i år. Økonomene har litt mer edruelige spådommer for samme periode, men selv om Kjersti Haugland ønsker nedkjøling, tror hun ikke så mye på det.

– Det er umulig å se for seg at prisveksten ikke skal fortsette. Vi tror ikke renten skal opp i år, og det er dermed duket for fortsatt solid prisvekst, sier Haugland.

En av dem som tipper den svakeste prisutviklingen i Oslo i år er sjeføkonom i Prognosesenteret, Nejra Macic. Fra desember til desember tror hun prisene skal opp 5 prosent i hovedstaden, men så tror hun også på renteøkning til høsten.

FESTBREMS: Nejra Macic, sjeføkonom i Prognosesenteret. Foto: Håkon Løtveit

– Vi tror prisveksten etter sommeren vil roe seg ned. Om prisveksten frem til da eskalerer enda mer, tror vi det kommer midlertidige, strengere krav gjennom boliglånsforskriften som kommer til å stagge veksten. Vi tror rett og slett ikke på 2016-tilstander så lenge boliglånsforskriften finnes, sier Macic.

Oslo kan dra opp renten

Hvis boligprisene fortsetter å stige kraftig i Oslo, slik de fleste tror, mener Kjersti Haugland i DNB Markets at det kan bli umulig for Norges Bank å sitte og se på i lengden.

– Norges Bank er i og for seg ikke opptatt av å styre boligprisene, men de er opptatt av gjeldsveksten, sier hun.

– Det at det tar av i Oslo kan bli avgjørende selv om boligmarkedet som sådan roer seg ned?

– Ja, det mener jeg. Det skal være to faktorer på plass for at Norges Bank øker renten: Økonomien må vise tegn til normalisering, og hvis den gjør det og boligprisene fortsetter i samme takt, selv om det er Oslo som stikker seg mest ut, vil det være en faktor som gjør at rentehevingen kommer raskere.

– Da vil Oslo og omegn være med på å drive dette frem, sier Haugland.

– Ingen renteeffekt

Eiendom Norge spår 9,5 prosents boligprisvekst i Oslo i år, og mener en eventuell renteøkning vil få lite å si.

BOLIGBEHOV AVGJØRENDE: Henning Lauridsen, adm. direktør i Eiendom Norge. Foto: Iván Kverme

– Hvis den går opp ett knepp, tror vi ikke det vil få så stor innvirkning på boligprisene i år, fordi det også tar tid før renteøkningen begynner å virke, men det blir forskjell på om det skjer i juni eller november, sier adm. direktør Henning Lauridsen.

I likhet med andre mener han at en solid prisoppgang er umulig å stanse.

– Vi kan ikke se at det er mulig å få inn nok boliger i Oslo de neste par årene, så på kort sikt er vi bekymret for at vi får en for sterk prisvekst i Oslo. Vi tror Oslo og mange andre steder i landet vil se den kraftigste utviklingen på mange år nå i januar, sier Lauridsen.

Eiendom Norge tror prisveksten i januar blir 4 prosent i landet og enda høyere i Oslo.

– Dere mener prisveksten i Oslo er usunn, hvorfor det?



– Kravet til egenkapital vokser veldig kraftig når vi får så stor prisvekst, og det er uheldig for tilgangen til boligmarkedet og balansen i boligmarkedet på sikt, sier Lauridsen.