Eiendom Norge mener prisfesten i boligmarkedet ikke kan stanses

– Vi kan ikke se at det er mulig å få inn nok boliger i Oslo de par neste årene, så på kort sikt er vi bekymret for at vi får en for sterk prisvekst i Oslo. Vi tror vi Oslo og mange andre steder i landet vi se den kraftigste utviklingen på mange år i januar.

Eiendom Norge tror prisveksten i januar blir 4 prosent i landet og enda høyere i Oslo.

– Dere mener ar prisveksten i Oslo er usunn, hvorfor det?

– Kravet til egenkapital vokser veldig kraftig når vi får så stor prisvekst og det er uheldig for tilgangen til boligmarkedet og balansen i boligmarkedet på sikt, sier Lauridsen.

Eiendom Norge la onsdag formiddag frem boligprisstatistikken for desember som viser en vekst på hele 12 prosent i Oslo og 8,7 prosent i landet.

– Det er også solgt nesten 100.000 boliger i 2020 som er ny rekord?

– Ja, det er veldig merkelig hvis vi skrur tiden tilbake, at vi har endt opp med å selge flere boliger enn noen gang, 6,7 prosent over det forrige rekordåret 2019.