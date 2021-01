Fra 34 solgte boliger til salgsboom i nyboligmarkedet

– Det har vært en enorm endring i antallet solgte nyboliger i Oslo fra i fjor vår og frem til nå. Ved bunnen i april ble det kun solgt 34 nye boliger i Oslo totalt, mot et snitt i høst på 296 enheter pr. måned, sier daglig leder Ravn Wiik, i Hawii Analyse.

FØLGER MARKEDET: Ravn Wiik, daglig leder i Hawii Analyse. Foto: Privat

Tall fra Boligprodusentene viser at nyboligsalget i november i fjor lå 23 prosent over samme måned i 2019, og det har gått best i Oslo etter at coronafrykten slapp taket i boligkundene.

I april i fjor var utbyggernes desperasjon til å ta og føle på. Gratis hvitevarer og angrefrist var blant det som ble tilbudt folk, for å få dem til å kjøpe nye boliger. Det lyktes sånn halvveis, men sammen med varmere vær kom også kjøpere strømmende.

Snudd på hodet

I starten av pandemien var det få som turte å kjøpe boliger med ferdigstillelse lenger frem i tid og gjennomsnittlig kvadratmeterpris lå dermed på et lavt nivå i fjor vår.

– Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for solgte leiligheter i Oslo var nede på 81.300 kroner i april i fjor, mens snittet i høst var 96.100, forteller Wiik.

Den kraftige økningen i kvadratmeterpris forklares med få salg og i hovedsak i ferdige prosjekter i begynnelsen av coronakrisen.

– Det vil si prosjekter lansert tilbake i tid og lavere prisede prosjekter. Dette reflekterer risikoappetitten blant boligkjøperne i fjor vår, kontra i høst, da de ikke var villig til å kjøpe en bolig med overtagelse langt frem i tid. Det ble snudd helt på hode i høst med en høy andel solgte i nylige lanserte prosjekter med overtagelse opp til flere år frem i tid, sier Wiik.

I takt med den kraftige bruktboligprisveksten i Oslo på 12 prosent i 2020 har også aktørene på nyboligmarkedet oppjustert prisene sine. I desember alene ble prisene på 117 enheter oppjustert med til sammen 21 millioner kroner, ifølge HaWii analyse.

NYBOLIGSALG I OSLO I 2020 Måned Oslo Trondheim Bergen Stavanger Mars 122 72 73 21 April 34 41 35 21 Mai 148 95 51 23 Juni 230 161 100 29 Juli 253 83 119 13 August 262 262 142 50 September 356 111 168 61 Oktober 376 190 151 51 November 261 172 186 38 Desember 224 110 59 26 Kilde: Hawii Analyse

Oktober ble den sterkeste salgsmåneden med 376 enheter solgt mot et normalt snitt på 220 for denne måneden i Oslo. Juli ble også den sterkeste måneden noensinne på denne årstiden, med 253 salg.

Svake Stavanger

Trondheim og Bergen har også hatt en god økning i nyboligsalget etter mai i fjor (se tabell). Trondheim matcher blant annet Oslo i august, mens Stavanger har ligget på et lavt nivå hele året og kan ifølge Hawii Analyse sine tall bare vise til et månedlig snitt på 33 solgte enheter fra mars og ut året.

– Det har ikke vært markant opphenting i Stavanger. Det vil imidlertid bli bedring her i 2021 både i omsetning og solgtpriser, men fra et lavt nivå, sier Wiik.

Moderat vekst

Hawii Analyse tror prisveksten vil bli mer moderat i år, av flere grunner.

– Mye av renteeffekten er tatt ut, og svak renteøkning fra sent neste år/2022 vil dempe veksten i salgspriser. I tillegg vil gjenåpning og dreining av forbruk mot annet enn bolig også trekke i negativ retning. Økt befolkningsvekst og boligbehov vil derimot trekke opp, spesielt i og rundt storbyene, sier Wiik.