– Oppsummert kan en si at vi setter rekord på rekord. Norske boligpriser er på rekordhøye nivåer akkurat i det veksten i lønninger er rekordlav, sier sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen til Finansavisen.

I Finansavisens Boligtempen 2020, var Eika-økonomens spådom et boligprisfall på 0,5 prosent i Norge.

Onsdag viste fasiten fra Eiendom Norge 12 prosents prisvekst i Oslo i fjor og en vekst på 8,7 prosent for hele landet, den sterkeste prisutviklingen siden 2016. Det er nesten dobbelt så mye som ekspertene så for seg.

– Prisoppgangen skyldes delvis at boliglånsrenten er rekordlav, samtidig som optimismen er bort imot rekordsterk hos potensielle investorer, sier Andreassen.

Ny helbom

Også for 2019 bommet sjeføkonomen. For året som helhet spådde han et prisfall på 3 prosent, mens fasiten ble en oppgang på 2,6 prosent.

«Vinner jeg ikke Boligtempen 2019, skal du få en flaske hvitvin, Trygve», sa Jan L. Andreassen i Eika Gruppen samme året.

Vant gjorde han altså ikke. Det var det investor Morten Astrup som gjorde. Han ventet at boligprisene ville stige 2,5 prosent i 2019.

– Du bommet for andre året på rad?

– Ja, det har vært et sterkere boligmarked enn antatt. Både større etterspørsel etter boliger fra den allmenne befolkning enn det deres lønnsvekst skulle tilsi, og fra investorer. Boligprisveksten har også holdt seg sterk i byene til tross for en gradvis svakere vekst i husleiene.

– I sum kan en si at boligkjøpere er villig til å akseptere stadig dårligere avkastning på den løpende driften, sier Andreassen.

Han mener faren er at deler av boligmarkedet preges mer av « asset-play», som i deler av shippingmarkedet hvor det er svingningene i skipsverdier som gir overskudd – ikke fraktratene.

– I så fall bør en vurdere å utnytte dagens eufori til å selge seg ut, sier Andreassen.

– Vanskelig å vite

Hvis du solgte en bolig for 5 millioner kroner i Norge i begynnelsen av 2019, har du dermed gått glipp av en prisvekst på 576.000 kroner.

– Det er selvfølgelig vanskelig å vite hvor langt disse rekorder kan tøyes, men for boligprisene er det verdt å merke seg at fallhøyden øker desto større avstanden blir mellom inntektsutvikling og boligprisvekst, påpeker Andreassen.

– Og ja, boligpriser kan se billige ut i forhold til bitcoin, men begge deler er nok også preget av en eufori som sjeldent varer lenge, sier han.

Sjeføkonomen peker på at de geografiske forskjellene fortsatt vil være store.

– Og jo større forskjell det blir i prisnivå mellom bykjerner og omland desto mer fristende blir det å foreta et makebytte.

– Kjøp billig

Selv foreslår Andreassen at folk bør vurdere å ta profitt på sine dyre sentrumsboliger og heller kjøpe billigere i randsonen til de store byene.

– Gitt at byene eser utover er det i hvert fall mindre fallhøyde og større fortjenestepotensial her enn i bykjernene.

For hvem vet når politikere tar til fornuften og slutter å sløse med milliarder i bykjernene våre, og heller satser på distriktene, spør Andreassen, og viser til at det er stortingsvalg til høsten.

Han mener det også er bykjernene som er mest sårbare for at skattesystemet legges om, med større vekt på markedsverdier enn i dag. Slik det er i våre naboland.

– Men som sagt: enn så lenge, i hvert fall i det herrens år 2021, er det sentraliseringen av den norske befolkningen som preger vår tidsånd. Skattefritak for boligspekulasjon er den gjeldende politikk, sier Andreassen.

Derfor legger Eika-økonomen fortsatt til grunn at boligprisveksten i år blir 5 prosent for Norge som helhet, og 8 prosent for Oslo-området, etter en forrykende høst.

Et unntaksår

Her til lands starter boligmarkedet året med en helt annen hverdag enn vi hadde på samme tid i fjor, eller i tidligere i år.

– Nettopp fordi 2020 var et unntaksår i boligmarkedene våre, kan deres fremtidige utvikling også bli svært så annerledes enn normalt. Mye vil avhenge av de valg våre politikere gjør, sier Andreassen.