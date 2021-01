Tidenes priskutt på bolig

«Jeg har aldri solgt noe i denne prisklassen så raskt før», sa Anders Langtind til Dagens Næringsliv etter å ha solgt svoger Christian Sindings strandeiendom på Bygdøy. I starten av desember la han ut Løchenveien 18 for salg til 85 millioner kroner.

Langtind opplyser ikke hva salgsprisen ble, og avisen tok seg ikke bryet med å spørre.

Langtind uttaler imidlertid til DN at han da hadde forsøkt å selge den «off market» for 100 millioner kroner.

Måtte kutte 55 mill.

Finansavisen sitter imidlertid med dokumentasjon på at Anders Langtind og Christian Sinding har forsøkt å selge eiendommen på Bygdøy i lengre tid. Langtind og Sinding har da markedsført eiendommen med en prislapp på 125 millioner kroner.

Finansavisen vet også at den endelige salgsprisen ikke ble i nærheten av den allerede kraftig nedjusterte prislappen på 85 millioner.

NORDVENDT: Anders Langtind skrøt av sol fra morgen til kveld, men svoger Christian Sindings eiendom i Løchenveien 18 er skyggelagt mye av dagen. Prislappen måtte kuttes fra 125 til bare 70 millioner. Foto: 1881.no

Anders Langtind klarte ikke å skaffe Christian Sinding mer enn 70 millioner kroner for strandeiendommen på Bygdøy. Flere meglere Finansavisen har vært i kontakt med omtaler prisen som oppsiktsvekkende lav.

Priskuttet utgjør 55 millioner kroner sammenlignet med den opprinnelige prisforventningen på 125 millioner. Det representerer ett av de største priskuttene på bolig i Norge noensinne.

Norsk rekord i priskutt

Bare Trygve Bjerkes salg av Østre Holmen gård til brødrene Jan og Stein Haudemann-Andersen kan sammenlignes med priskuttet til Sinding på Bygdøy. Bjerke hadde en utropspris på 175 millioner for eiendommen som endte opp med å bli solgt for 113 millioner, tilsvarende et priskutt på 62 millioner.

Men mens Bjerke måtte kutte sin pris med 35 prosent har Christian Sindings måttet kutte sin pris med hele 44 prosent.

Dette til tross for at det er en staselig bolig på hele 632 kvadratmeter som ligger ved siden av Wilhelmsen-familiens eiendommer på sydsiden av Langvikbukta.

GOD FOR 6 MRD: Christian Sinding var nr 11 i EQT, og har tjent en formue på eierandelen i private equity-fondet. Foto: NTB scanpix

Skyggeside

Sinding bor i Sveits, men kjøpte i 2010 Løchenveien 18 på Bygdøy av reklamemannen Nils Petter Nordskar. Tross en prislapp på 60 millioner kroner fikk Sinding kjøpt villaen for 40 millioner kroner.

Boligen har to store stuer, fire soverom, kontor, tre bad, stor dypvannsbrygge og egen tjenestebolig samt både kinosal og vinkjeller.

Langtind har også skrytt av sol fra morgen til sen kveld, men et enkelt Google-søk viser at den nordvendte eiendommen er fullstendig skyggelagt midt på blanke dagen når solen står i syd.

Formue 6 mrd.

Christian Sinding er oppvokst i Oslo, men bodde en del år i USA der han også studerte økonomi hvorpå han fikk jobb i AEA Investors før han ble den 11. ansatte i private equityselskapet EQT. Det har gitt ham en formue på 6 milliarder kroner som Norges 39. rikeste. Følgelig betyr det neppe mye at eiendomssalget ikke innbragte like mye som planlagt.

Langtind har ikke besvart Finansavisens henvendelser rundt salget.