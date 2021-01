– Det er et akutt behov for mindre leiligheter i Oslo

Over halvparten av husstandene i Oslo består av én person, det er akutt behov for mindre leiligheter i Oslo, sier Terje Buraas, adm. direktør i DNB Eiendom.

I skrivende stund ligger det mellom 30 og 40 leiligheter under 35 kvadratmeter til salgs ute på markedsplassen FINN. DNB Eiendom som er den største eiendomsmeglerkjeden kan også melde at salgstiden er halvert fra ifjor.

– I fjerde kvartal i 2019 tok det i snitt 19 dager å selge en mindre leilighet, i 2020 tok det i samme kvartal 10 dager. 8 av 10 går også over prisantydning, sier Buraas.

Leiligheter under 35 kvadratmeter til salgs i Oslo Dato Antall til salgs 06.01.2021 41 06.01.2020 61 06.01.2019 56 06.01.2018 79 FINN

Vil ha bort norm

DNB Eiendom mener at leilighetsnormen som forbyr nye leiligheter under 35 kvadratmeter i sentrumsbydelene, må mykes opp. Samme norm tillater kun at 35 prosent av leilighetene i nye prosjekt er mellom 35-50 kvadratmeter.

– De rike blir rikere og det er færre og færre som har mulighet til å kjøpe her, det begynner å bli et forskjellsamfunn, sier Buraas.

– Hvorfor kan det ikke bare bo rike folk sentralt i hovedstaden?

– Det er et valg vi må ta, men det er et sosialt problem for kommunen, om man ikke får tak i den arbeidskraften man trenger, fordi man velger å bo andre steder, sier meglertoppen.

– Byrådet i Oslo ønsker med leilighetsnormen at flere grupper skal kunne bo sentralt i Oslo, også familier?

– Jeg forstår tankegangen bak det, men nå er det nødvendig å gi en dispensasjon. Man må tilpasse ut fra hvem som vil bo i Oslo, sier Buraas.

I leilighetsnormen er det krav til at minst 40 prosent av leilighetene i nye prosjekter skal være over 80 kvadratmeter.

Det var byrådet bestående av Høyre og FrP som først innførte leilighetsnormen i 2007, da var det kun lov å bygge 20 prosent mellom 40-50 kvadratmeter.

Vil ikke ha spekulasjonsleiligheter

Arild Hermstad (MDG) er byråd for byutvikling i Oslo i Hanna Marcussens (MDG) fravær, han mener de mindre leilighetene kan bygges der leilighetsnormen ikke gjelder.

VIL IKKE HA SPEKULASJON: Arild Hermstad (MDG), byråd for byutvikling i Oslo. Foto: NTB

– Det er fullt ut mulig å bygge små leiligheter utenfor de fire bydelene hvor leilighetsfordelingsnormen gjelder. Oslo har totalt 15 bydeler, men veldig mange i eiendomsbransjen ønsker å bygge smått i sentrum fordi det er der det er høyest priser, sier Hermstad.

– Du mener utbyggere ikke bygger de små leilighetene der de kan gjøre det?

– Det er en del av bildet, som ikke bransjen snakker så mye om, sier Hermstad.

Det er i bydelene Gamle Oslo, Sagene, Grünerløkka og St. Hanshaugen at leilighetsnormen gjelder.

– Det er en sterk opphopning av små leiligheter i sentrum av byen og det er veldig uheldig for bomiljøet i byen, ettersom folk ofte bare bor i små leiligheter for en kort periode. Det er leiligheter som er veldig godt egnet til spekulasjon og derfor vil vi unngå for mange i de sentrale bydelene.

Tredje boligsektor

–Så de små boligene som finnes der allerede vil bare bli dyrere og dyrere og vanskeligere å få tak i?

– Vi mener en tredje boligsektor kan avhjelpe dette, sier Hermstad.

– Hvordan da?

– Vi ønsker et samarbeid med bransjen så en viss andel av leilighetene kan gå til lavere priser i nye prosjekter.

– Men det skal jo uansett ikke bygges flere mindre leiligheter i sentrumsområdene?

– Nei, normen sier jo det, så vi har jo ikke så mange virkemidler mot de små leilighetene som er der allerede.

– Og da vil få ha muligheten til å bo i dem, gitt at etterspørselen er veldig høy?

– Det er ikke leilighetsnormen som gjør at dette skjer. Markedet styres i hovedsak av at det er veldig gunstig å spekulere i små boliger, og derfor har vi leilighetsnormen. Det er ikke rasjonelt og fylle opp de mest attraktive områdene med spekulasjonsboliger.

– Og da vil de få små som er der ta enda mer av?

– Med mindre vi får gjort noe med markedslogikken på sikt, sier Hermstad.

– Ikke livskvalitet

Boligpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Siri Gåsemyr Staalesen, vil også bevare leilighetsnormen i Oslo.

STØTTER NORM: Siri Gåsemyr Staalesen, boligpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Foto: Håkon Løtveit

– Flere knøttsmå leiligheter er bra for bunnlinjen til eiendomsbransjen, men ikke like bra for livskvaliteten til de som faktisk skal bo i leilighetene, sier Staalesen.

– Det gjør jo også boligmarkedet enda vanskeligere for unge som ikke kan kjøpe annet?

– Det er veldig bekymringsfullt, men vi mener en bolig ikke skal være et investeringsobjekt. Det er helt opplagt andre verktøy enn å tilby frimerkeleiligheter til ungdom som bør tas i bruk. En styrking av Husbankens utlånsramme vil kunne bidra, sier Staalesen.

Det har ikke lyktes Finansavisen å få kontakt med Øystein Sundelin. Han er leder av Høyres bystyregruppe og byutviklingsutvalget i Oslo. Et flertall i Oslo Høyre vil nå vrake han som gruppelder. I fjor høst sa han følgende om leilighetsnormen han vil skrote:

– Vi trenger flere mindre leiligheter. Vi skal ikke bygge slum, eller noe som går på helsa løs, men jeg tror mange førstegangskjøpere kan leve godt med å bo i mindre leiligheter noen år, sa Sundelin til Finansavisen.

– Bygger de vi kan

Selvaag Bolig sier de bygger små leiligheter der de kan, men at det er vanskelig både med og uten leilighetsnormen.

VIL BYGGE MINDRE: Sverre Molvik, adm. direktør i Selvaag Bolig. Foto: Iván Kverme

– Vi bygger det antallet vi får lov til å bygge, vi velger maks antall av toromsleiligheter, men det er uansett vanskelig å bygge under 35 kvadratmeter når det er krav til soverom, sier adm. direktør Sverre Molvik.

Han sier de bygger mange små toromsleiligheter både i Lørenskog og på Ski, hvor det ikke finnes lignende krav som i Oslo.

– Vi hadde bygget flere ettromsleiligheter hvis vi hadde hatt mulighet til det og det ville også vært mer miljøvennlig, sier Molvik.