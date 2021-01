Nordmann selger Picassos bolig for 435 millioner

Nå kan du tilbringe vinteren eller sommerferien der Pablo Picasso malte sine kjente malerier. Fredrik Lilloe har fått i oppdrag å selge Picassos tidligere eiendom, Notre-Dame de Vie, som er på 2.400 kvadratmeter og ligger i landsbyen Mougin 15 minutter ovenfor Cannes med panoramautsikt over Middelhavet.

Prislappen er imidlertid ikke lav, og den er skrudd kraftig opp de senere årene. Dagens eier kjøpte eiendommen på tvangsauksjon for 22,7 millioner euro tilbake i 2017 etter å ha hatt en utropspris på 23 millioner pund tilsvarende 25-26 millioner euro.

Nå er prisen hevet til hele 42 millioner euro, tilsvarende 435 millioner kroner.

MEGLER: Fredrik Lilloe sier prisen på 42 millioner euro ikke er som drømmeprisen på 160 millioner euro eller tvangsauksjonsprisen på 22,7 millioner euro. Foto: Knight Frank

Picasso-søl er dører

Eiendommen er på 33 mål, og består av hovedhus på 1.500 kvadratmeter og gjestehus på 600 kvadratmeter fordelt på fem leiligheter samt vaktmesterbolig på 120. I tillegg er det et bassenghus på 350 kvadrat. Hovedhuset er bygget i 1925, og det var Guinness-familien som eide eiendommen da Pablo Picasso besøkte den første gang i 1953.

Dengang var også Winston Churchill hyppig gjest på eiendommen, og også han skal ha malt flere av sine kunstverk i hagen.

Pablo Picassos gamle eiendom Notre-Dame de Vie i Mougins <strong>Foto: Knight Frank</strong> (1 / 12)

Picasso kjøpte eiendommen i 1961 og levde der sammen med sin kone Jacqueline Roque frem til hans død i 1973.

– Picasso har malt flere kunstverk ulike steder på eiendommen, men det er ikke noe igjen av det i dag. Det eneste er at gulvplankene med malingsøl er brukt til dører ulike steder, sier Fredrik Lilloe.

Utleid til Madonna

Han kan imidlertid skryte av en spisestue på over 20 meter og et svømmebasseng på nesten 30 meter.

Eiendommen kan brukes som feriested, museum eller til utleie. Madonna er én av leietagerne som har holdt til på eiendommen.

– Vi estimerer leienivået til 100.000 euro i uken, men før det kreves det en del investeringer, blant annet i møbler. Stedet er ikke i så god stand som det burde være, innrømmer Lilloe.

Når det er gjort er det imidlertid plass til mange. Hovedhuset har fem veldig store soverom, mens gjestehuset har syv. I tillegg kommer vaktmesterboligen med soverom.

– Spisestuen er enorm. Den har plass til så mange gjester man kan ønske seg, sier Lilloe.

Forsøkt solgt for 1,65 mrd.

Blant kunstverkene Picasso malte i Mougins er «The Dance of Youth» fra 1961, «The Chicago Picasso» fra 1967 og «Femme nue au collier» fra 1968.

Disse kunstverkene hadde så stor verdi at den hollandske eieren som eide eiendommen frem til 2017 forsøkte å selge den for hele 160 millioner euro eller 1,65 milliarder kroner i et forsøk på å redde seg fra sin egen konkurs.

Han mente Picassos eiendom burde prises som kunstverkene hans.

Det var ikke kjøperne enig i, hvorpå eiendommen endte på tvangsauksjon der prislappen endte på 22,7 millioner euro.

– Når vi nå selger eiendommen er det hverken med en drømmepris eller tvangsauksjonspris, sier Fredrik Lilloe til Finansavisen.