Solgte leiligheter i Bjørvika for nesten 2 milliarder

– Vi var ikke særling optimistiske i mars, og fryktet en full stopp. Vi fikk på plass digitale visninger, og en enda tettere oppfølging via telefon, chat og videomøter, som fungere svært godt. Når vi nå ser tilbake på resultatene, overgår de alle forventninger. Omsetningen for året endte faktisk på 25 prosent mer enn prognosen vi satte før pandemien kom, sier Synnøve Lyssand Sandberg, adm. direktør i OSU, i en pressemelding.

I fjor solgte selskaper leiligheter i Bjørvika for 1,78 milliarder kroner. Bare i siste kvartal solgte OSU 85 leiligheter til en verdi av 685 millioner kroner.

Til sammen ble det gjort 221 salg. 106 av disse var i Bispevika Nord, som blant annet inkluderer Vannkunsten. 115 ble gjort i Bispevika Syd, i prosjektet Clemenskvartalet.

Legger ut mer for salg

– Vi er i praksis utsolgt i Bispevika Nord og interessen for Vannkunsten har vært helt spesiell. Salget i Clemenskvartalet har også overgått forventningene våre, sier hun.

Clemenskvartalet er et samarbeid med HAV Eiendom, og skal stå ferdig i 2023. Så langt er 40 prosent av alle leilighetene solgt.

LEGGER UT MER FOR SALG: Clemenskvartalet skal stå ferdig i 2023. Illustrasjon: Oslo S Utvikling/Rift

– 11. januar lanserte vi et nytt salgstrinn i Clemenskvartalet, som er tidligere enn vi hadde planlagt. Da legger vi 86 to- og treroms leiligheter ut for salg. Vi forventer minst like stor interesse for disse boligene som for de første salgstrinnene, sier hun.

Selskapet planlegger å legge ut cirka 200 nye leiligheter for salgs i løpet av 2021.

I løpet av fjoråret ble 228 leiligheter overlevert fra OSU til boligkjøperne. Når Bjørvika er ferdig utbygget vil de være rundt 5.000 boliger her, med cirka 10.000 beboere.