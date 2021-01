Vil tilby leiligheter til under 2 millioner sentralt i Oslo

Det er ikke første gang Selvaag Bolig går ut og frister med billige boliger, så lenge de kan bygge smått og ikke må forholde seg til leilighetsnormen. I 2013 mente daværende sjef Baard Schumann at han kunne tilby leiligheter på 25 kvadratmeter til under 1 million kroner.

– Prisene har vel doblet seg, men vi mener vi kan bygge leiligheter med en enhetspris under 2 millioner idag, sier nåværende adm. direktør Sverre Molvik.

PRØVER SEG MED FELLESAREAL: Sverre Molvik, adm. direktør i Selvaag Bolig. Foto: Iván Kverme

Siden Schumann kom med et lignende utspill i 2013, er leilighetsnormen blitt noe rausere. I de sentrale bydelene var det ikke lov å bygge mindre leiligheter enn 40 kvadratmeter, og maksimalt 20 prosent kunne være mellom 40 og 50 kvadratmeter. Høsten 2013 ble det vedtatt at det ikke skal bygges under 35 kvadratmeter i bydelene Gamle Oslo, Sagene, Grünerløkka og St. Hanshaugen, og at maksimalt 35 prosent kan være mellom 35 og 50 kvadratmeter.

Leilighetsnormen Leilighetsnormen fra 2007: Maksimum 20 prosent leiligheter med 40-50 kvadratmeter.

Minimum 30 prosent leiligheter med 50-80 kvadratmeter.

Minimum 50 prosent leiligheter over 80 kvadratmeter. Byrådet besto av Høyre og FrP, og bystyret hadde borgerlig flertall. Leilighetsnormen fra 2013: Maksimum 35 prosent leiligheter med 35-50 kvadratmeter.

Minimum 40 prosent leiligheter over 80 kvadratmeter. Høyre, Venstre og KrF utgjorde byrådet, og det var borgerlig flertall i bystyret. Normen består med rødgrønt byråd idag. Både Høyre og FrP, som innførte leilighetsnormen, vil nå skrote den. Kilde: Oslo kommune

Vil bygge 20 kvadratmeter

Nå vil Selvaag Bolig søke dispensasjon fra leilighetsnormen så de kan bygge 20–30 kvadratmeter store leiligheter rundt kollektivknutepunkter i Oslo. De er alle ulovlige ut fra dagens norm, siden de både er for små og ikke har et dedikert soverom.

– Du trenger ikke all verden i leiligheten din, når du er en ung person som er mye ute på farten og kanskje ikke lager så mye mat hjemme, sier Molvik.



Gulroten til politikerne skal være at leilighetene har tilgang til store fellesrom, som oppholdsrom, kjøkken, treningsrom og gjesteleilighet.

I de fire bydelene leilighetsnormen gjelder, vil det kunne være aktuelt å vurdere dispensasjon fra normen dersom bokvaliteten er godt ivaretatt Arild Hermstad, byråd for byutvikling i Oslo kommune

Den tidligere finansdirektøren rykket opp til sjefsstolen etter at Rolf Thorsen fikk sparken i fjor høst. Han har vært i Selvaag Bolig siden 2010, og har forsøkt å utfordre leilighetsnormen tidligere.

– Man kan ikke bare sitte på sin høye hest og si at det er dårlig bokvalitet å bo i mindre leiligheter. Folk ønsker å bo mindre, og vi mener vårt konsept er unikt med sine fellesarealer, sier Molvik.

Til våren går Christopher Brunvoll inn i Molviks gamle stilling som finansdirektør. Han kommer fra stillingen som adm. direktør i Urban Property Management, og har tidligere jobbet i Selvaag Bolig.

LIGNER STUDENTBOLIGER: Slik ser Selvaag Bolig for seg leilighetene, lik studentboliger, men med fellesareal og noe høyere kvalitet. Illustrasjon: Selvaag Bolig

Vil bygge billig

Onsdag kommer en ny oppdatering av sykepleierindeksen til Eiendom Norge. Den forrige fra ifjor høst viste at sykepleiere med en snittlønn på 575.000 kroner kun har råd til 3 prosent av boligene i Oslo.

– Det er umulig å få 20 kvadratmeter til under 2 millioner idag i sentrale Oslo, hvordan skal dere få det til?

– Det blir mindre tomteandel per enhet med flere leiligheter. Vi ser for oss å bygge dobbelt så mange leiligheter enn det som idag er mulig. På 5.000 kvadratmeter så får du inn 75 leiligheter etter dagens norm, vi kan bygge minst 150 med fellesareal, sier Molvik.

I snitt ligger kvadratmeterprisen i Oslo på 79.000, på disse leilighetene vil den ligge rundt 100.000.

– Det blir mange bad i ett bygg, som er dyrere å bygge enn parkett, så det blir relativt sett litt dyrere leiligheter, men med mye lavere enhetspris enn det du får idag, sier Molvik.

PBE kan anbefale

Byråd for byutvikling i Oslo, Arild Hermstad (MDG), uttalte nylig til Finansavisen at han er mot flere små leiligheter sentralt i Oslo fordi de ofte kjøpes av spekulanter, men prosjektet til Selvaag Bolig kan være et unntak.

OVERRASKENDE POSITIV: Byråd for byutvikling i Oslo kommune, Arild Hermstad (MDG). Foto: NTB

– Jeg synes det høres interessant ut. I de fire bydelene leilighetsnormen gjelder, vil det kunne være aktuelt å vurdere dispensasjon fra normen dersom bokvaliteten er godt ivaretatt. Dette blir i første omgang opp til etaten å vurdere, sier Hermstad.

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune er også positiv til konseptet som strider med den politisk vedtatte leilighetsnormen.

KAN BLI ANBEFALT: Andreas Vaa Bermann, avdelingsdirektør i Plan- og bygningsetaten. Foto: PBE

– Vi er positive til å utforske slike modeller, og har anbefalt Selvaag Bolig å legge dette inn i et forslag til en reguleringsplan, slik at man kan sikre det i en regulering. Bystyret kan i en enkelt reguleringssak vedta noe annet enn leilighetsnormen, sier avdelingsdirektør for områdeutvikling i Plan- og bygningsetaten, Andreas Vaa Bermann.

Han utelukker ikke at et slikt forslag vil bli anbefalt av etaten.

– Vi er åpne for å anbefale en løsning slik Selvaag Bolig skisserer, da vi synes det ser bra ut, og vi ønsker å prøve nye boformer og sammensetninger. En forutsetning for det, som vi har diskutert med Selvaag Bolig, er at fellesarealene for beboerne blir gode og store nok, slik at man ikke ender opp med et ordinært hybelhus, sier Vaa Bermann.