Vil utvikle 150 leiligheter på 25 kvm i Vestby

– Vestby kommune har vært imøtekommende og ser at behovet for små leiligheter ikke er dekket. Vi mener bygging av også små leiligheter ikke gir dårligere bomiljø og nabolag, samt at det er fullt mulig å bygge små leiligheter med god bokvalitet, sier Stig Tuft, leder for akkvisisjon og investortransaksjoner i Bonava Norge.

UTVIKLER: Stig Tuft i Bonava vil bygge boliger som mange har råd til. Foto: Iván Kverme

– Kommunen hadde heller ikke gått inn for dette dersom de hadde trodd at dette ville ødelegge bysentrumet deres, legger han til.

Mangel på små leiligheter

Ifølge Sjur Authen, rådmann i Vestby, er det ingen små leiligheter i Vestby i dag. Han frykter ikke dårligere bomiljø på grunn av mange små leiligheter i dette prosjektet.

BILLIGE BOLIGER: Sjur Authen, rådmann i Vestby kommune. Foto: Vestby kommune

– Den laveste prisantydningen på boliger til salgs i Vestby er sentrum er 3,3 millioner kroner. Gartnerikvartalet vil gi mulighet for førstegangsetablerere å kjøpe seg bolig i Vestby sentrum, noe som isolert sett er positivt. Det er i sentrumsplanen åpnet for over 6.000 nye boenheter, og i det perspektivet er ikke 125 små leiligheter mye, sier Authen.

Gartneritaket-prosjektet er på 31.000 kvadratmeter bolig og vil bestå av 11 bygg og utvikles over 6-8 år.

Reguleringsplanen tilsier inntil 160 leiligheter på 25 kvadratmeter, ifølge Tuft. Første salgstrinn av prosjektet er forventet i høst. Totalt investerer den store svenske, børsnoterte boligutvikleren rundt 2 milliarder i dette prosjektet.

Uvanlig mange småleiligheter

– 150 enheter med små leiligheter så nært Oslo er unikt så vidt jeg vet. Bonava har som generell strategi at 50 prosent av leilighetene vi bygger skal være i prisklasser som gjør at flere har muligheten til å komme seg inn på boligmarkedet, sier Tuft.

Interessenter innenfor både «sykepleierindeksen» og «familieindeksen» (to voksne med sykepleier- og lærerlønn og med to barn) skal kunne kjøpe bolig i det nye nabolaget.

Det er tidlig i prosjekteringen av prosjektet, men ifølge Tuft vil prisene på de små leilighetene ligger godt i underkant av 2 millioner kroner.

25 KVM: Plantegning for de minste leilighetene i prosjektet. Foto: Bonava

– Også de minste leilighetene vil få balkong med gode solforhold, kjellerbod og med tilgang til gårdsrom og takterrasse, og de tekniske kravene stiller jo krav til lys og lyd i leilighetene. Vi vil vise at boforholdene kan bli like gode som i større leiligheter, sier han.

Jeg mener flere kommuner burde sett på hva markedet etterspør Stig Tuft, Bonava

Leilighetsnorm i Oslo

Finansavisen skrev 12. januar at antallet mindre leiligheter til salgs i Oslo er på rekordlavt nivå, og at de få som finnes, rives vekk.

I følge leilighetsnormen for sentrale Oslo (bydelene Gamle Oslo, Sagene, Grünerløkka og St. Hanshaugen) skal det ikke bygges leiligheter under 35 kvadratmeter og maksimum 35 prosent av leilighetene skal være 35-50 kvadratmeter. Argumentet er i hovedsak at mange små leiligheter er uheldig for bomiljøet i byen. Leilighetsnormen er omstridt.

– Jeg mener at flere kommuner burde sett på hva markedet etterspør. En ny leilighet på 70 kvadratmeter i vår Oslo-portefølje koster nå rundt 6 millioner kroner og oppover, og da sier det seg selv at det er mange som ikke har mulighet til å komme inn på dette markedet, sier Tuft.

Når Follobanen åpner i 2022 vil togturen fra Vestby til Oslo S ta 20 minutter.

Selger andel til investorer

Bonava har som strategi, og planlegger for, at deler av prosjektet skal selges til investorer som salg av hele byggetrinn. Å unngå spekulasjonsleiligheter har vært ett av argumentene for leilighetsnormen i Oslo.

– I Vestby vil vi selge hele leilighetsbygg, som består av både store og små leiligheter, til investorer, men vi kommer til å garantere at en del av leilighetene skal gå til førstegangskjøpere og ikke utleie, sier Tuft.

Bonavas første prognose er at selskapet kommer til å selge ca. 20 prosent av leilighetene til investorer, men dette kan endre seg.