Bygger 16 etasjer i Sandvika – frister med små leiligheter

Oslo kommune får jevnlig kritikk fra utbyggerhold for sin strenge leilighetsnorm. Den tilsier at minst 40 prosent av prosjekterte leiligheter i sentrale deler av byen må være over 80 kvadratmeter, og at ingen kan være under 35 kvadratmeter. I tillegg kan maksimalt 35 prosent være mellom 35 og 50 kvadratmeter.