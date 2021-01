Mener boligunderskuddet i Oslo er overdrevet

Det har vært ropt høyt og lenge og blitt brukt store ord om boligmangelen i Oslo. Spesielt ille skulle det bli i 2021. Nå stiller sjeføkonomen i Prognosesenteret spørsmål ved hvor stort boligbehovet egentlig er i hovedstaden.

– Vi har hørt lenge at tilbudssiden omtrent skal forsvinne helt i 2021, men jeg klarer ikke å finne det igjen i tallene, sier Nejra Macic.

Prognosesenterets nye anslag på ferdigstillelse i 2021 er 3.200 boliger: Det er basert på innrapporterte tall for faktisk igangsetting fra Boligprodusentene og en byggetid for leiligheter på i underkant av to år.

– Ut fra våre tall ser det ut som det vil bli ferdigstilt litt færre boliger i Oslo i 2021 enn det demografiske boligbehovet er. Ferdigstilte boliger vil utgjøre omtrent like mange som i 2020, som for så vidt var et år med sterk nedgang fra 2019, sier Macic.

Underskudd på 167 boliger

Inntil ifjor sommer var Prognosesenterets beregnede årlige boligbehov for de neste fem årene 4.937 ved middels innvandring til Oslo, men i august nedjusterte analytikerne prognosen til lav innvandring og 3.367 boliger, i tråd med Statistisk sentralbyrås endrede befolkningsfremskrivninger.

– Det er mye snakk om boligmangel, men i våre tall vil ikke underskuddet være så stort det kommende året. Utfordringene er kanskje større på lengre sikt om det ikke reguleres nok boliger der utbyggerne mener at etterspørselen er, sier Macic.

Hvis boligbehovet ved lav innvandring slår til, vil differansen kun være 167 boliger fra det Prognosesenteret regner med blir ferdigstilt til det antatte boligbehovet.

Coronatiltakene bremser innvandringen til Norge også i år, samtidig som mange norske statsborgere har flyttet hjem på grunn av coronakrisen. Prognosesenteret har også et alternativ med middels innvandring hvor boligbehovet er satt til 4.026, men ved fremleggelsen av nye boligbehovstall i august ifjor, la de seg på lav innvandring som det mest realistiske for kommende femårsperiode.

Boligprisvekst

Selv om det skulle vise seg at balansen mellom boligbehov og antallet boliger ikke blir så gal, tror ikke Prognosesenteret at det vil stanse videre boligprisvekst.

– Jeg tror hovedutfordringen er at man ikke bygger boliger der etterspørselen er størst. I Oslo kan du bygge flere tusen boliger i Groruddalen, men du får kanskje ikke ned boligprisene, fordi det fortsatt vil være et enormt stort press i de mest sentrale bydelene, sier Macic.

Hun viser blant annet til 2019, da det ble ferdigstilt nesten 5.000 boliger og boligprisene i Oslo steg med 5,5 prosent.

– Det ble igangsatt rekordmye i 2017, og de fleste ble ferdigstilt i 2019. Prisene roet seg ned i denne toårsperioden på grunn av renteøkninger, kredittregulering og økt tilbud, men det ble ikke noe stort prisfall. Det tror jeg handler om at det ikke ble bygd der etterspørselen er størst. Det er ikke bare å bygge mange boliger, om de bygges i feil områder, sier Macic.

Selv er hun av dem som spår den mest edruelige prisveksten i Oslo i år, med 5 prosent fra nyttårsaften 2020 til nyttårsaften 2021.

Bransjen uenig

Hva som faktisk blir ferdigstilt i Oslo i år vet man ikke før byggene står klare til innflytting, men bransjeorganisasjonen Eiendom Norge er ikke i tvil om at det er et lavt tilbud som presser opp prisene.

– STØRRE BOLIGBEHOV: Eiendom Norge mener boligbehovet er større enn det Prognosesenteret legger til grunn. Her adm. direktør Henning Lauridsen.

– Vi vet ikke hvordan befolkningsveksten blir, men vi så sterkere tall i tredje kvartal, og vi tror Oslo kommer til å være preget av tilbudsunderskudd fremover, sier adm. direktør Henning Lauridsen.

– Hvis vi skulle ende opp med over 3.000 ferdige boliger i år – har man da ropt litt for høyt om boligtørke i Oslo?

– Selv om man skulle ende der, mener vi fortsatt at vi ligger klart under det markedet etterspør.

– Burde man ligget høyere enn forventet boligbehov?

– Vi mener det. Vi tror markedet tåler 4.000 boliger i året, og at det da ville vært i god balanse og at prisveksten kunne flate ut. Vi mener også at hustandsveksten er viktigere enn befolkningsveksten når man skal se på boligbehovet, sier Lauridsen.

Bystyret i Oslo vedtok regulering av 4.561 boliger ifjor, som er det høyeste antallet siden 2016, men det er inkludert områdereguleringen på Filipstad som utgjør 2.600 boliger og hvor byggestart er ukjent.

Ikke bare ferdigstillelser

Konsernsjef i Nordr, Baard Schumann, tror ikke fasiten blir som Prognosesenteret estimerer.

– FÆRRE FERDIGSTILTE: Konsernsjef i Nordr, Baard Schumann, mener antallet ferdigstilte blir langt lavere enn det Prognosesenteret estimerer.

– Vi har sammen med OBOS gått gjennom de prosjektene som er under bygging og som er igangsatt, og vi ser for oss at vi ender på cirka 2.100 boliger i år. Det er basert på kjente prosjekter som de store utbyggerne har, og vi estimerer at det er cirka 500 som er en del av småprosjekter.

– Hvis Prognosesenteret skulle få rett, er det da et ok nivå?



– Hvis vi ender på 3.000 boliger, er det et greiere nivå som vil være med på å dempe, men det er viktig å huske at selv om det ferdigstilles så og så mange boliger, betyr ikke det at det frigjøres like mange. Mange har ikke boliger fra før, eller kommer fra andre kommuner enn Oslo, sier Schumann.

Samfunnsøkonomisk Analyse har ikke oppdatert sitt estimat siden 8.oktober ifjor. Da antok de at cirka 2.400 boliger vil bli ferdigstilt i Oslo iløpet av 2021.