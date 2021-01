Norges sterkeste boligmarkeder

Eiendom Norge har i dag sluppet sine syv regionsrapporter for fjerde kvartal 2020, og disse viser store regionale forskjeller i boligprisene.

– Det er normalt at boligprisene synker i fjerde kvartal. Dette har også skjedd i 2020, for eksempel, på Sør- og Vestlandet utenom Bergen, mens vi ser en unormalt sterk vekst for fjerde kvartal å være i Oslo og på Østlandet, sier Eiendom Norge-direktør Henning Lauridsen ifølge en pressemelding.

– Et annerledes år

Regionsrapportene har oversikt over boligprisutviklingen i bydeler i de store byene og mange norske kommuner, og de syv ulike rapportene dekker Viken m/Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge.

Sterkest prisutvikling i fjerde kvartal hadde Kragerø med 3,4 prosent oppgang, mens Lindesnes var svakest med 3,2 prosent nedgang.

– Det har vært et annerledes år i boligmarkedet i 2020, og vi har hovedsakelig grunnet lave renter fått en sterk oppgang i boligprisene over landet i 2020. Sterkest utvikling i 2020 hadde Kragerø med en 4-kvartalsvekst på 19,0 prosent. Svakest utvikling hadde Hammerfest med en 4-kvartalsvekst på 0,1 prosent, sier Lauridsen.

– Prisene er for lave

Han gjentar at rapporten illustrerer de store forskjellene i boligprisnivå i Norge.

– Og med høye byggekostnader over hele landet illustrerer rapporten de utfordringene Norge har på tilbudssiden i boligmarkedet. I svært mange områder er boligprisene for lave målt mot nybyggprisene, og spesielt nybyggsprisene for leiligheter, som FNs bærekraftsmål legger opp til at vi skal bygge mer av, sier Eiendom Norge-direktøren.

– Skal Norge kunne bygge de estimerte 300.000 nye boliger på 2020-tallet må myndighetene og boligbyggerne jage kostnadsdriverne for byggekostnadene, legger han til.

De sterkeste boligområdene i 2020

1. Kragerø: 19,0 prosent.

2. Bydel Gamle Oslo, Oslo: 11,4 prosent.

3. Halden: 11,2 prosent.

4. Lier: 11,1 prosent.

5. Bydel Grünerløkka, Oslo: 11,0 prosent.

6. Bydel Sagene, Oslo: 11,0 prosent.

7. Bydel St. Hanshaugen, Oslo: 10,7 prosent.

8. Sandefjord: 10,4 prosent.

9. Bydel Frogner, Oslo: 10,4 prosent.

10. Bydel Bjerke, Oslo: 10,1 prosent.