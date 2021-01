Solgte luksusleilighet med rekordtap – kjøpte for 290 mill.  solgte for 140

En leilighet i 58. etasje på en av Manhattans dyreste adresser har blitt solgt med rekordtap.

Forrige uke ble leiligheten solgt for 16,75 millioner dollar. I 2014 ble leiligheten på 416 kvadrat kjøpt for 34 millioner dollar, eller 290 millioner kroner – altså et oppsiktsvekkende tap på hele 150 millioner kroner.

Det er mye penger i norsk målestokk, men også i USA skaper salget krusninger i eiendomshavet. Salget er ifølge eiendomsmeglerselskapet Miller Samuel det største fallet i verdi noensinne på den såkalte Billionaires Row – Manhattans dyreste adresse og selve symbolet på luksusleilighetenes eksplosjon i New York.

Bare i 2020 ble fire andre leiligheter solgt med minst 40 prosent tap fra kjøpspris.

– Det er en nullstilling av prisen for denne bygningen. Det viser at markedet fortsatt justerer for disse dyrere eiendommene og mener det er potensial for mer, sier Jonathan Miller, adm. direktør i Miller Samuel.

One57-leilighet, soverom Foto: Dreamstime

One57 ble bygget i 2014 og hadde lite konkurranse i luksussegmentet. Extell Development sto ved roret på prosjektet og tjente over 1 milliard dollar innen seks måneder i tillegg til å få markedets første salg over 100 millioner dollar i New York.

– For syv år siden forstod kjøperen verdien på denne leiligheten. Uheldigvis var dette et dødsbo eller konkursbo og de valgte å ta tapet, sier Gary Barnett, styreleder i Extell.

Bare noen kvartaler unna One57 har Extell et annet prosjekt – Central Park Tower – som selger leiligheter mer priset for dagens marked, ifølge Barnett.

– Det vil påvirke verdien til alle de omkringliggende bygningene, sier han.