Tror på 5 prosents prisoppgang på én måned

– Prisene øker og øker og vi setter høyere og høyere prisantydninger, men likevel kaster folk inn både 20 og 30 prosent over, der vi trodde vi hadde priset friskt, sier Kent Victor Syverstad, adm. direktør i EiendomsMegler 1 Oslo og Akershus.

– FOLK TAR AV: Kent Victor Syverstad, adm. direktør i EiendomsMegler 1 Oslo og Akershus Foto: EiendomsMegler 1

Han tror boligprisene skal opp 5 prosent i januar. Tilbudet i Oslo er lavt og minner om 2016 der veldig mange forsøkte å kuppe de boligene som var tilgjengelige.

– Innenfor Ring 3 så blir halvparten av småleilighetene kuppet, og åtte av ti blir forsøkt kuppet. Det er ikke slik vi vil ha det. Vi ønsker visninger, sier Syverstad.

– Betaler for mye

Meglertoppen mener folk nå tar for hardt i når de skal sikre seg en bolig i hovedstaden.

– Det er et kunstig høyt prisnivå nå. Jeg tror at man i 2022 og 2023 vil se at folk betalte for mye i 2021. En del vil oppleve at om de selger om noen år, så er det ikke gitt at du tjener penger, sier Syverstad.

Men de fleste er enige i at prisveksten skal fortsette. I Oslo steg boligprisene med 12 prosent i 2020 og i år tror flere i eiendomsbransjen at vi kan få en reprise, eller ende enda høyere. Baard Schumann i Nordr tror på 14 prosent og boligutvikler Terje Tinholt tror på 20 prosents prisvekst, som er rett under prisøkningen i 2016 på 23,3 prosent.

I 2016 var lokkepriser et problem, som eiendomsmeglerbransjen også har erkjent. EiendomsMegler 1 avviser at det er lokkepriser som er grunnen til at mange boliger går mye over nå.

– Vi må bli bedre i prisingen, men det er ikke lokkepriser når vi nå ser at mindre leiligheter nærmer seg 100.000 pr. kvadratmeter. Det er er rett og slett vanskelig å vite hvor langt kundene strekker seg, sier Syverstad.

Det er et kunstig høyt prisnivå nå. Jeg tror at man i 2022 og 2023 vil se at folk betalte for mye i 2021. Kent Victor Syverstad, EiendomsMegler1 Oslo og Akershus

Norge opp 5 prosent

I desember steg boligprisene med 1,9 prosent i Oslo, mens de i landet var uendret.

REKORDOMSETNING: Grethe W. Meier, adm. direktør i Privatmegleren. Foto: Iván Kverme

– Jeg tror boligprisene ender opp 5 prosent både i landet og i Oslo i januar. Vi omsetter som aldri før, mellom 20-25 prosent over fjoråret, sier adm. direktør i Privatmegleren, Grethe W, Meier.

Meier sier at meglerne deres blir beskyldt for lokkepriser.

– Vi får pepper fordi folk tror vi driver med lokkepris. Vi bruker Eiendomsverdi som har historiske tall å sammenligne med, men når det går så høyt som nå, så legger vi oss nesten alltid for lavt, uten at det er intensjonen, sier meglersjefen.

Hun har et tips til de som sitter på en sliten leilighet

– Det er tiden for å selge oppussingsobjekt, mindre attraktive boliger som vanligvis er vanskelige å selge. Nå går alt, sier Meier.

Solgte bolig på tre timer

Det kan bli mange om beinet også i måneden som kommer. Eiendomsmegler 1 i Oslo har 30 prosent færre salgsoppdrag enn på samme tid ifjor.

– Det vi legger ut går unna, spesielt de små leilighetene. All kuppingen er også selvforsterkende og gjør at flere tror at det er eneste vei inn, sier Syverstad.

I Krogsveen bekrefter de at boliger går kan gå samme dag de legges ut.

SELGER BOLIGER PÅ TIMER: Stian Kløfta, adm. direktør i Krogsveen. Foto: Krogsveen

– Vi hadde en bolig nylig som ble kuppet etter tre timer ute. Det er bekymringsfullt når det er så lite ute i markedet og etterspørselen er like stor som ifjor høst, forteller adm. direktør, Stian Kløfta.

UVANLIG SALG: Terje Buraas, adm. direktør i DNB Eiendom. Foto: Stig B. Fiksdal

I totalmarkedet ligger det ifølge DNB Eiendom 30 prosent færre boliger ute enn på samme tid ifjor.

– Vanligvis legges det ikke mye ut i desember, men det skjedde ifjor. Det kan få en effekt på prisene. Det er et veldig lavt tilbud og boligprisene i Norge skal nok opp rundt 4 prosent i januar, sier adm. direktør i DNB Eiendom, Terje Buraas.